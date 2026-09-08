Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Desempenho escolar em queda livre em Portugal: novas evidências apontam para um retrocesso geracional

Vida » Família e Educação

Queda no desempenho escolar: alunos portugueses perdem competências em Matemática e Leitura

Estudantes de 15 anos em Portugal apresentam resultados próximos à média da OCDE no PISA 2025, mas o relatório aponta para um declínio no domínio de conhecimentos essenciais. Embora a maioria não tenha sido reprovada nas avaliações de Matemática, Leitura e Ciências, houve uma queda no desempenho escolar quando comparado a ciclos anteriores.

Студент с рюкзаком и учебниками в школьном коридоре
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Студент с рюкзаком и учебниками в школьном коридоре

Recuo nos indicadores educacionais

A análise dos dados de 2025 revela que Portugal registrou descidas nas provas de Matemática e Leitura em relação aos resultados de 2022. No campo das Ciências, o desempenho permaneceu estável.

O cenário é mais crítico em uma perspectiva de longo prazo. Comparados aos índices de 2015, os resultados atuais caíram nas três áreas avaliadas, retornando a níveis semelhantes aos registrados em 2006.

Impacto da desigualdade social

O relatório evidencia que a condição socioeconômica continua sendo um fator determinante no sucesso escolar em Portugal. A diferença de desempenho é notável na área de Ciências, onde alunos de famílias economicamente favorecidas superam os estudantes desfavorecidos em média por 92 pontos.

Perspectiva do aluno: Apesar da queda técnica, indicadores comportamentais são positivos: 77% dos estudantes se descrevem como curiosos e 69% afirmam aumentar o esforço diante de tarefas difíceis.

Consciência ambiental

Um ponto de destaque positivo refere-se à educação ambiental. Cerca de 75% dos alunos atingiram, no mínimo, o nível básico de competências no setor. Além disso, 91% dos estudantes acreditam ter capacidade de contribuir positivamente para a preservação do meio ambiente.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Mulher
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
3 formas de substituir o plástico sob a banheira por opções modernas
Casa, Reforma e Imóveis
3 formas de substituir o plástico sob a banheira por opções modernas
Pedicure japonesa e Bare French: alternativas para quem evita esmaltes intensos
Mulher
Pedicure japonesa e Bare French: alternativas para quem evita esmaltes intensos
Mais populares
Scandi nails: a nova abordagem do minimalismo para o cuidado das unhas

Uma nova abordagem do minimalismo nas unhas propõe combinar bases neutras com elementos gráficos pontuais para criar um visual equilibrado.

Scandi nails: a nova abordagem do minimalismo para o cuidado das unhas
Adeus ao ultra-baggy: as novas silhuetas de jeans para o outono 2026
Adeus ao ultra-baggy: as novas silhuetas de jeans para o outono 2026
Como reduzir a hiperatividade noturna dos gatos
Tons profundos e texturizados: as cores de cabelo que dominam o outono
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
O truque simples para não ter que esfregar o topo dos armários
А nova versão do L'Heure Bleue da Guerlain modernizou o uso do íris
Marrom espresso e cortes largos substituem contrastes nas tendências de outono
Marrom espresso e cortes largos substituem contrastes nas tendências de outono
últimos materiais
Desempenho escolar em queda livre em Portugal: novas evidências apontam para um retrocesso geracional
Hotéis de Istambul: o perigo escondido em sensores de movimento nos quartos
Incêndios florestais avançam para o Ártico russo em ritmo alarmante
Fim da era dos antigos kolkhozes: o novo modelo industrial impulsionou resultados nunca antes vistos
Frango ou peru: qual a melhor escolha para a dieta?
Adeus ao ultra-baggy: as novas silhuetas de jeans para o outono 2026
Jovem de 21 anos é internado em estado crítico após usar vape na Rússia
Pele iluminada: a alternativa japonesa aos peelings químicos fortes
Sonolência infantil na escola: quando o café da manhã pode ser a causa
Nizhny Novgorod expande oferta de educação tecnológica para reter população ativa
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.