Desempenho escolar em queda livre em Portugal: novas evidências apontam para um retrocesso geracional

Queda no desempenho escolar: alunos portugueses perdem competências em Matemática e Leitura

Estudantes de 15 anos em Portugal apresentam resultados próximos à média da OCDE no PISA 2025, mas o relatório aponta para um declínio no domínio de conhecimentos essenciais. Embora a maioria não tenha sido reprovada nas avaliações de Matemática, Leitura e Ciências, houve uma queda no desempenho escolar quando comparado a ciclos anteriores.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Студент с рюкзаком и учебниками в школьном коридоре

Recuo nos indicadores educacionais

A análise dos dados de 2025 revela que Portugal registrou descidas nas provas de Matemática e Leitura em relação aos resultados de 2022. No campo das Ciências, o desempenho permaneceu estável.

O cenário é mais crítico em uma perspectiva de longo prazo. Comparados aos índices de 2015, os resultados atuais caíram nas três áreas avaliadas, retornando a níveis semelhantes aos registrados em 2006.

Impacto da desigualdade social

O relatório evidencia que a condição socioeconômica continua sendo um fator determinante no sucesso escolar em Portugal. A diferença de desempenho é notável na área de Ciências, onde alunos de famílias economicamente favorecidas superam os estudantes desfavorecidos em média por 92 pontos.

Perspectiva do aluno: Apesar da queda técnica, indicadores comportamentais são positivos: 77% dos estudantes se descrevem como curiosos e 69% afirmam aumentar o esforço diante de tarefas difíceis.

Consciência ambiental

Um ponto de destaque positivo refere-se à educação ambiental. Cerca de 75% dos alunos atingiram, no mínimo, o nível básico de competências no setor. Além disso, 91% dos estudantes acreditam ter capacidade de contribuir positivamente para a preservação do meio ambiente.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).