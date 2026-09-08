Sonolência infantil na escola: quando o café da manhã pode ser a causa

Muitas vezes, a criança toma um café da manhã reforçado, mas, pouco tempo depois de chegar à escola, apresenta sonolência, dificuldade de concentração e perda de foco nas explicações do professor. Esse quadro pode não estar relacionado ao cansaço ou à falta de sono, mas sim à composição nutricional da primeira refeição do dia.

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O consumo de alimentos ricos em carboidratos simples — como cereais matinais açucarados ou iogurtes doces — provoca um aumento rápido da glicose no sangue. Para processar esse açúcar, o organismo libera uma quantidade expressiva de insulina.

O resultado é uma queda brusca nos níveis de energia, logo após o pico inicial. Para o cérebro, esse movimento gera um déficit energético. Em vez de um suprimento constante, os neurônios recebem uma carga excessiva seguida de um declínio, o que prejudica a capacidade de absorver novas informações e manter a atenção.

Para que a atividade mental permaneça estável durante a manhã, o cérebro necessita de nutrientes que sejam absorvidos lentamente. Alimentos como ovos, aveia, frutas e castanhas fornecem carboidratos complexos, proteínas e fibras, garantindo um fluxo regular de energia sem oscilações bruscas.

Atenção especial deve ser dada às bebidas. Sucos industrializados e achocolatados com açúcar agem de forma semelhante aos doces: geram uma sensação momentânea de disposição que é rapidamente substituída pela fadiga. Ajustar o cardápio matinal com base no impacto do açúcar nas funções cognitivas pode facilitar o processo de aprendizagem da criança.