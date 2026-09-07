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Salas de aula em Portugal: sistema acadêmico enfrenta desequilíbrio estrutural preocupante

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O número de matrículas no ensino superior em Portugal atingiu quase 500 mil pessoas para o ano letivo de 2024/2025. Segundo a base de dados PORDATA, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, esse volume representa um crescimento de 30% na última década, impulsionado principalmente pela maior procura por licenciaturas e mestrados.

Группа студентов возле университета
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Группа студентов возле университета

Além dos cursos tradicionais, houve um incremento específico de 5.844 alunos em Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) e de 4.753 em doutoramentos.

Internacionalização e as notas de corte

A presença de estudantes estrangeiros quadruplicou nos últimos 15 anos, saltando de 20 mil para 80 mil alunos no ciclo 2024/2025, com uma média de crescimento de 4 mil novos ingressos por ano. O Brasil lidera a lista de países de origem, seguido por Angola, Guiné-Bissau, França e Itália.

No Concurso Nacional de Acesso, os cursos com as médias de entrada mais altas concentram-se na Universidade do Porto. A Engenharia Aeroespacial registrou a maior nota, com 19,5 valores, seguida por Engenharia e Gestão Industrial (19) e Medicina (18,8).

Alerta de retenção: Segundo a PORDATA, a taxa de abandono escolar — excluindo transferências de curso ou instituição — atingiu 30% nos ciclos 2022/2023 e 2023/2024, com maior incidência em cursos que exigem notas de entrada mais baixas.

Eficiência e oferta acadêmica

Quanto à conclusão dos estudos no tempo previsto, os índices são semelhantes nos setores público e privado: 51% dos alunos de licenciatura e 55% dos de mestrado integrado conseguem finalizar a formação no prazo esperado.

A estrutura de oferta divide-se da seguinte forma:

Tipo de Oferta Quantidade de Cursos Exemplos/Destaques
Oferta Conjunta (Público e Privado) 81 Abrangem mais de metade de toda a oferta
Exclusivos do Setor Público 428 Ciências Sociais, Eng. Eletrotécnica e Línguas
Exclusivos do Setor Privado 116 Cinema e Arte dos Media, Gestão Aeronáutica

Crescimento nas áreas STEM

As áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) registram a subida mais expressiva em termos proporcionais. Em dez anos, o número de inscritos nesses cursos cresceu 57%, somando quase 10 mil novos alunos. Contudo, a formação de graduados não acompanhou o mesmo ritmo, apresentando um aumento de 30% no período entre 2014/2015 e 2024/2025.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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