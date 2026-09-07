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O abismo educativo que divide o país: Lisboa e Algarve enfrentam desfechos alarmantes no ensino

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Sul e Lisboa registram as menores taxas de conclusão do ensino secundário

As regiões da Grande Lisboa, Península de Setúbal e Algarve apresentam os índices mais baixos de conclusão do ensino secundário em Portugal, especialmente na rede pública. Os dados são do relatório da Pordata, elaborado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que aponta disparidades territoriais acentuadas e dificuldades na transição entre os níveis de ensino.

Contraste regional no ensino público

A diferença na conclusão do 12º ano é notável quando comparada ao Norte do país. Enquanto no Norte 81% dos alunos que iniciaram o curso geral no ensino público em 2020/21 conseguiram concluí-lo em três anos, na Grande Lisboa esse índice cai para 67%. A situação é ainda mais crítica nos cursos profissionais da região metropolitana, onde apenas 56% dos estudantes finalizam a formação.

No 3º ciclo do ensino básico (7º, 8º e 9º anos), as regiões Norte e Centro mantêm taxas de conclusão consistentemente acima de 90%. Em contrapartida, Lisboa e Algarve registraram índices inferiores a 85% no período de 2022/23.

Impacto da imigração no volume de alunos

No ano letivo de 2024/2025, o sistema educativo português contabilizou 2.078.116 alunos inscritos, um aumento de 9.326 em relação ao ano anterior. Esse crescimento ocorre apesar da queda na natalidade e é impulsionado principalmente pelo aumento da imigração.

Houve redução de matrículas no pré-escolar (quase 4 mil alunos a menos) e no ensino secundário (mais de 3 mil a menos). Já o ensino superior e o primeiro ciclo do básico registraram alta.

Perfil dos estudantes: Segundo a Pordata, o número de alunos estrangeiros no ensino superior quadruplicou nos últimos 15 anos, saltando de 20 mil para 80 mil em 2024/2025. O crescimento foi mais expressivo nos mestrados integrados, onde o volume de estrangeiros multiplicou-se por sete.

Ensino superior e áreas STEM

O número total de inscritos no ensino superior ultrapassou 456 mil, representando um aumento de 30% desde 2015. O Brasil, Angola, Guiné-Bissau, França e Itália são as principais nacionalidades estrangeiras matriculadas.

Houve também um aumento na procura por áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), que saltaram de 17.304 para 27.193 alunos em dez anos. No entanto, a taxa de abandono no primeiro ano de curso atingiu 30% entre 2022 e 2024, principalmente em cursos com menores notas de ingresso.

Déficit de professores

O relatório alerta para o desequilíbrio na renovação do corpo docente. Atualmente, o número de novos licenciados (cerca de 2 mil por ano) não supre a saída de professores por aposentadoria (3 mil por ano). Além disso, há uma concentração de novos diplomados na educação infantil e primeiros ciclos (40%), enquanto apenas 20% dos novos mestres em ensino se voltam para o 3º ciclo e secundário.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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