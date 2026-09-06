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Pesquisadores da Universidade Nacional de Seul desenvolvem novo material eletrônico com auxílio de IA

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A busca por novos materiais para a eletrônica geralmente esbarra em um paradoxo: existem milhões de combinações químicas possíveis, mas a ciência tradicional depende de tentativa e erro em laboratório, um processo lento e caro. O desafio torna-se ainda maior quando se tenta eliminar substâncias tóxicas, como o chumbo, sem sacrificar a eficiência térmica dos componentes.

Мужчина за работой с анализом мозга
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Мужчина за работой с анализом мозга

Pesquisadores da Universidade Nacional de Seul resolveram esse impasse invertendo a lógica de descoberta. Em vez de testar materiais para ver quais propriedades eles possuem, a equipe definiu as propriedades desejadas e utilizou inteligência artificial para retroceder até a fórmula química ideal. O maior obstáculo, porém, não era o cálculo, mas a matéria-prima: a literatura científica está fragmentada em textos, tabelas e gráficos incompatíveis entre si.

Para unificar esses dados, foi implementado um sistema de mineração multimodal baseado em LLMs (modelos de linguagem de grande escala). O processo transformou gráficos de centenas de artigos em valores numéricos, criando um conjunto de 1.202 registros extraídos de 448 publicações. Para que a IA pudesse comparar dados de diferentes laboratórios, os pesquisadores adicionaram 22 descritores físicos que descrevem a composição elementar e a microestrutura dos materiais.

"A dificuldade reside no fato de que dados de publicações distintas são frequentemente incomparáveis devido a diferenças nas metodologias de medição", explica o físico Dmitry Lapshin. "O uso de descritores físicos permite reduzi-los a um denominador comum, criando a base necessária para o treinamento do modelo".

O funil de seleção operou da seguinte forma:

Etapa de Análise Resultado
Mineração de dados 1.202 registros (448 artigos)
Triagem virtual ~150 milhões de combinações
Candidatos selecionados 37 materiais potenciais
Teste experimental 2 amostras sintetizadas

A estratégia utilizou 30 modelos de aprendizado de máquina treinados independentemente. O sistema priorizou composições onde a maioria dos algoritmos coincidia em suas previsões. Após filtrar combinações quimicamente impossíveis na realidade, o grupo chegou a 37 candidatos, dos quais dois foram levados ao laboratório.

A estabilidade térmica do Estanho

Os dois compostos finais, com substituições de estanho (Sn) em concentrações de 1 mol% (SNBTS1) e 2 mol% (SNBTS2), apresentaram constantes dielétricas de 3.422 e 3.307, respectivamente, em temperatura ambiente. O diferencial surgiu no teste de estresse térmico.

Enquanto o titanato de bário (BaTiO₃), padrão da indústria para capacitores cerâmicos (MLCC), apresenta instabilidade acentuada ao atingir 125°C, os novos compostos mantiveram a estabilidade em uma faixa mais ampla, atendendo aos padrões internacionais X5R, X6R e X7R.

Análises de espectroscopia Raman e microscopia eletrônica de resolução atômica revelaram que a adição de estanho expande a rede cristalina e aumenta a heterogeneidade elétrica em nível atômico. Essa alteração estrutural é o mecanismo que impede a perda de performance sob aquecimento, tornando o material viável para setores críticos como a indústria aeroespacial e veículos elétricos.

A eficácia do método, porém, possui um limite intrínseco: a dependência da qualidade dos dados históricos. Como a IA foi alimentada por publicações de terceiros, qualquer erro sistemático ou omissão sobre a pureza das amostras nos artigos originais pode ter sido herdado pelo modelo. Além disso, a síntese de apenas dois dos 37 candidatos deixa em aberto se a precisão da IA se mantém constante para todas as fórmulas sugeridas ou se a taxa de sucesso experimental é menor do que a prevista.

O estudo, publicado na Nature Communications, demonstra que a integração de IA pode acelerar a substituição de materiais tóxicos, mas a prova definitiva da robustez do sistema agora depende da aplicação desse método a outras classes de óxidos funcionais e filmes finos.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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