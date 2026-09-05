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Brasil na rota de Coimbra: legiões de estudantes mudaram o panorama acadêmico na Europa

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Brasileiros na Universidade de Coimbra

A Universidade de Coimbra concentra atualmente mais de 3 mil estudantes brasileiros em programas de mobilidade. A instituição registrou um recorde histórico de alunos estrangeiros, com a presença de estudantes de 120 nacionalidades diferentes.

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Preferência pelo Direito e Influência Lusófona

O curso de Direito é a principal escolha dos brasileiros e de estudantes de outros países lusófonos. Essa tendência ocorre porque a matriz jurídica de diversas nações de língua portuguesa foi fundamentada por professores da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

Posição atribuída: Segundo o vice-reitor João Nuno Calvão da Silva, a universidade busca ampliar a presença de alunos da África, como de Angola e Cabo Verde, mas a baixa renda desses estudantes e a impossibilidade de reservar vagas — devido a regras de equidade e concorrência em concursos — limitam esse acesso.

Apoio e Custos Financeiros

Para facilitar a integração, os alunos contam com a Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros (APEB), que organiza ações de apoio aos recém-chegados.

Um dos principais obstáculos financeiros é o valor das mensalidades (propinas). Estudantes internacionais podem pagar até três vezes mais do que os alunos locais. Embora o Estado português permita a redução de taxas para certas nacionalidades, a disparidade de custos permanece um desafio para a democratização do acesso ao ensino superior na região.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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