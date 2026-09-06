Estudo associa dieta rica em ultraprocessados a maior incidência de câncer de próstata

O consumo frequente de alimentos ultraprocessados pode estar ligado a um maior risco de câncer de próstata. Uma análise de dados do estudo nacional NHANES (2003-2023), publicada no The American Journal of Medicine, revelou que homens que baseiam grande parte de sua dieta nesses produtos apresentam uma probabilidade de 31% a 34% maior de ter o diagnóstico da doença, em comparação com aqueles que limitam esses alimentos a 20% ou menos de suas calorias diárias.

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A pesquisa, conduzida por cientistas da Universidade Atlântica da Flórida, analisou a dieta de 17.024 homens adultos. Foram considerados ultraprocessados itens como salsichas e presuntos industriais, salgadinhos, pães de fabricação em massa, cereais matinais açucarados, biscoitos, refrigerantes, iogurtes com sabor, sopas instantâneas e outros produtos com longos prazos de validade que contêm conservantes, emulsificantes, corantes e aromatizantes artificiais.

Para chegar a esses números, os pesquisadores ajustaram os dados considerando fatores como idade, raça, índice de massa corporal (IMC), tabagismo, nível de atividade física, diabetes e a ingestão calórica total.

Embora a relação tenha sido confirmada estatisticamente, os cientistas ressaltam que isso não prova que os alimentos causem a doença diretamente. Existem hipóteses sobre como isso aconteceria, como a resistência à insulina causada pelo excesso de açúcares e carboidratos refinados, inflamações sistêmicas geradas por aditivos químicos ou alterações na microbiota intestinal, mas esses caminhos ainda são suposições laboratoriais e epidemiológicas.

O câncer de próstata é um dos tumores mais comuns entre a população masculina, especialmente em homens acima de 60 anos. Como os ultraprocessados estão amplamente presentes no comércio, a redução gradual de sua presença no prato é apontada como uma medida preventiva possível dentro dos hábitos modificáveis.

É importante notar que este estudo utilizou um design transversal, o que significa que a dieta e o diagnóstico foram registrados ao mesmo tempo. Por isso, não se pode descartar a possibilidade de que a alimentação tenha mudado após o diagnóstico ou que outros fatores não observados tenham influenciado o resultado.

Esta informação tem caráter educativo. A presença ou ausência de sintomas não substitui a avaliação médica e a observação de associações alimentares não deve ser usada para iniciar, alterar ou interromper qualquer tratamento clínico.