Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Estudo associa dieta rica em ultraprocessados a maior incidência de câncer de próstata

Vida » Alimentação

O consumo frequente de alimentos ultraprocessados pode estar ligado a um maior risco de câncer de próstata. Uma análise de dados do estudo nacional NHANES (2003-2023), publicada no The American Journal of Medicine, revelou que homens que baseiam grande parte de sua dieta nesses produtos apresentam uma probabilidade de 31% a 34% maior de ter o diagnóstico da doença, em comparação com aqueles que limitam esses alimentos a 20% ou menos de suas calorias diárias.

Мужчина выбирает протеиновый напиток в супермаркете
Photo: Pravda.Ru by Валентина Етка is licensed under Все права защищены
Мужчина выбирает протеиновый напиток в супермаркете

A pesquisa, conduzida por cientistas da Universidade Atlântica da Flórida, analisou a dieta de 17.024 homens adultos. Foram considerados ultraprocessados itens como salsichas e presuntos industriais, salgadinhos, pães de fabricação em massa, cereais matinais açucarados, biscoitos, refrigerantes, iogurtes com sabor, sopas instantâneas e outros produtos com longos prazos de validade que contêm conservantes, emulsificantes, corantes e aromatizantes artificiais.

Para chegar a esses números, os pesquisadores ajustaram os dados considerando fatores como idade, raça, índice de massa corporal (IMC), tabagismo, nível de atividade física, diabetes e a ingestão calórica total.

Embora a relação tenha sido confirmada estatisticamente, os cientistas ressaltam que isso não prova que os alimentos causem a doença diretamente. Existem hipóteses sobre como isso aconteceria, como a resistência à insulina causada pelo excesso de açúcares e carboidratos refinados, inflamações sistêmicas geradas por aditivos químicos ou alterações na microbiota intestinal, mas esses caminhos ainda são suposições laboratoriais e epidemiológicas.

O câncer de próstata é um dos tumores mais comuns entre a população masculina, especialmente em homens acima de 60 anos. Como os ultraprocessados estão amplamente presentes no comércio, a redução gradual de sua presença no prato é apontada como uma medida preventiva possível dentro dos hábitos modificáveis.

É importante notar que este estudo utilizou um design transversal, o que significa que a dieta e o diagnóstico foram registrados ao mesmo tempo. Por isso, não se pode descartar a possibilidade de que a alimentação tenha mudado após o diagnóstico ou que outros fatores não observados tenham influenciado o resultado.

Esta informação tem caráter educativo. A presença ou ausência de sintomas não substitui a avaliação médica e a observação de associações alimentares não deve ser usada para iniciar, alterar ou interromper qualquer tratamento clínico.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Portugal prepara resposta urgente contra ondas de calor: iniciativa governamental garantirá refúgios
Portugal
Portugal prepara resposta urgente contra ondas de calor: iniciativa governamental garantirá refúgios
Combinação de jeans e botas recebe atualizações de design para 2026
Mulher
Combinação de jeans e botas recebe atualizações de design para 2026
Mais populares
Cuidados capilares: a importância de focar o shampoo no couro cabeludo

Alguns hábitos diários de higienização e secagem podem comprometer a estrutura dos fios, transformando a fibra capilar em uma massa seca e quebradiça.

Cuidados capilares: a importância de focar o shampoo no couro cabeludo
Tendências de design de unhas para o outono de 2026 priorizam formato amendoado
Tendências de design de unhas para o outono de 2026 priorizam formato amendoado
Fenômeno raro: três tempestades gigantescas dominam o Oceano Pacífico
Três acessórios que transformam qualquer visual em luxuoso
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Range Rover lança SUV elétrico com carregamento ultra-rápido e capacidade para transpor rios
Urso-polar vs Orca: quem domina o Ártico com o derretimento do gelo?
Teto de banheiro: 5 opções de revestimento e qual escolher para cada caso
Teto de banheiro: 5 opções de revestimento e qual escolher para cada caso
últimos materiais
Empresas na Crimeia contratam estudantes antes da formatura para suprir vácuo técnico
Crise na China força Volkswagen a reduzir produção anual para 9 milhões de veículos
Infecções parasitárias em escolas e creches: quais sinais podem ser ignorados
Estudo associa dieta rica em ultraprocessados a maior incidência de câncer de próstata
Base fluida, cushion ou stick: qual a melhor textura para cada objetivo
Infecção no sangue: novo método reduz tempo de diagnóstico para nove horas
Consumo de ultraprocessados e depressão: quando a química no prato importa
Carga marítima entre Rússia e China sobe 20% no semestre e atinge 109 milhões de t
Glúteos fracos e dor lombar: o exercício rápido para resolver isso
Transição energética e IA elevam demanda global por cobre
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.