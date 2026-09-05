Muitas tech brasileiras buscam o mercado externo: o caminho para Lisboa redesenhou o futuro

ApexBrasil e Sebrae abrem seleção de startups para incubação em Lisboa

A ApexBrasil e o Sebrae iniciaram o processo de seleção para o ciclo 2027 do Programa de Incubação de Startups em Lisboa. A iniciativa visa preparar empresas brasileiras de base tecnológica para a entrada e expansão de operações em Portugal e em outros mercados da União Europeia.

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As inscrições são gratuitas e encerram-se no dia 18 de setembro de 2026, às 23h (horário de Brasília). O processo começa com a seleção de até 40 empresas para a fase de exploração estratégica, que inclui entrevistas online entre setembro e outubro. Após a rodada de avaliação, as 20 startups melhor classificadas avançam para as etapas finais.

Requisitos e critérios de seleção

Para concorrer, a empresa deve possuir CNPJ e operação ativa no Brasil, além de apresentar solução escalável, modelo de negócio inovador e potencial para abrir operação em território europeu. Não serão aceitas empresas em fase de ideação; é obrigatório possuir MVP (Produto Mínimo Viável) ou solução pronta para comercialização.

Um critério eliminatório é a comprovação de faturamento ou recebimento de investimento entre junho de 2025 e junho de 2026. A pontuação levará em conta a maturidade do negócio, tração comercial na Europa e a existência de canais de comunicação em língua estrangeira.

Prioridades do ciclo: Startups das áreas de HealthTech, EnergyTech, ClimaTech, TravelTech, AgTech e Biotech recebem cinco pontos adicionais. O programa também reserva vagas para empresas do Norte e Nordeste, além de negócios liderados por mulheres ou com diversidade racial na gestão.

Estrutura do programa e benefícios

O cronograma prevê a divulgação das 20 vencedoras entre 9 e 13 de novembro de 2026, durante o Web Summit Lisboa. A fase de preparação ocorre até fevereiro de 2027, e a incubação presencial começa em março de 2027, com duração de três meses, podendo ser estendida por mais 180 dias.

As selecionadas terão acesso a:

Mentorias, sessões de preparação e matchmaking com investidores e clientes;

Espaço de trabalho físico no Escritório da ApexBrasil em Lisboa;

Apoio para execução da estratégia de entrada no mercado europeu;

Possibilidade de participação em evento de inovação na Europa (com passagens e seguro);

Acesso ao Bolsa Exportação, com reembolso de até R$ 20 mil para despesas de viagem e certificação.

A empresa deve garantir que um representante permaneça em Portugal durante todo o período da incubação, mantendo a operação no Brasil ativa com a equipe restante.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).