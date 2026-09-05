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Como a escolha do café da manhã impacta a fome noturna

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A escolha dos alimentos logo cedo define a estabilidade da glicose no sangue e a intensidade da fome ao longo do dia. Pular a primeira refeição ou optar por itens desequilibrados costuma causar oscilações nos hormônios do estresse e levar à compulsão alimentar no período da noite.

Завтрак с яйцом и тостами
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Завтрак с яйцом и тостами

Após o sono, o corpo precisa repor as reservas de glicogênio. Sem esse aporte, o organismo entra em modo de economia, o que eleva os níveis de cortisol e intensifica a fome na hora do almoço. Manter uma rotina regular de alimentação matinal preserva a energia e reduz as chances de desistências na dieta.

Erros comuns no menu matinal

Mingaus instantâneos doces: Alimentos com excesso de açúcar e pouca fibra provocam picos de insulina. O resultado é a perda da saciedade em um intervalo de 60 a 90 minutos.

Café em jejum: A bebida pode aumentar a acidez gástrica e interferir na absorção de nutrientes. Além disso, acompanhar o café com produtos de panificação industrializados fornece apenas carboidratos rápidos ao corpo.

Ignorar a fome: A ausência de apetite pela manhã pode indicar um jantar excessivo ou sono de má qualidade. A introdução gradual de pequenas porções de comida matinal ajuda a normalizar os ritmos metabólicos em um período de 7 a 10 dias.

Opções de café da manhã equilibrado

Foco em proteínas: Omelete de dois ovos com espinafre e tomate, metade de um abacate e 30-40g de pão integral. Esta opção mantém a saciedade por 4 a 5 horas, sendo ideal para quem tem alta atividade física.

Foco em carboidratos: Aveia em flocos (cozimento lento), punhado de frutas vermelhas, nozes e sementes de linhaça ou chia. Este combo fornece glicose gradualmente ao cérebro, favorecendo a produtividade mental.

Combinado: Queijo cottage ou ricota (5% de gordura), pepino, tomate, folhas verdes e uma torrada integral. É a escolha indicada para quem não sente muita fome ou jantou pesado na noite anterior.

Para otimizar o tempo, é possível preparar itens com antecedência, como cozinhar ovos na noite anterior ou fazer a "aveia noturna", deixando os flocos de molho no iogurte ou leite vegetal durante a noite.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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