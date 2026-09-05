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Ganho de peso súbito: por que a causa pode não ser apenas psicológica

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Sentir vontade de comer mesmo sem fome física, ou transformar a janta em um processo interminável de ingestão de alimentos, raramente é uma questão de falta de força de vontade. Muitas vezes, esse comportamento é um sinal de que a mente busca proteção contra sobrecargas emocionais através do mecanismo de relaxamento mais acessível: a comida.

Мужчина с пивным животом
Photo: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина с пивным животом

Esse hábito costuma se desenvolver de forma silenciosa, tornando-se, com o tempo, a única ferramenta encontrada para lidar com a tensão interna.

Gatilhos e fatores de risco

A tendência de "comer as emoções" é mais comum em pessoas expostas a pressões constantes por padrões estéticos rígidos ou que enfrentaram traumas graves. O estresse crônico e a solidão criam um vazio que, frequentemente, é preenchido por alimentos. Nesse estado, a pessoa deixa de perceber os sinais biológicos de saciedade, focando apenas no alívio imediato.

Segundo a psicóloga Nadezhda Osipova, a comida passa a atuar como um suporte emocional. Quando a vida carece de estímulos positivos, o cérebro busca o caminho mais curto para obter dopamina através dos receptores do paladar.

O sentimento de culpa após o consumo excessivo costuma alimentar um ciclo vicioso: a autocrítica aumenta a ansiedade, o que, por sua vez, provoca um novo episódio de compulsão. Romper essa sequência exige a reavaliação de como o indivíduo reage aos estímulos externos.

A importância da avaliação fisiológica

Antes de atribuir a fome excessiva apenas a fatores psicológicos, é necessário descartar falhas orgânicas. Ganho de peso súbito ou fome constante podem indicar desequilíbrios hormonais ou problemas no sistema digestivo.

A médica terapeuta Anna Kuznetsova alerta que o excesso de peso nem sempre deriva do estresse. É fundamental realizar exames com terapeutas, endocrinologistas ou gastroenterologistas, pois falhas no metabolismo podem ditar o comportamento alimentar.

Um ponto crítico é o uso indiscriminado de inibidores de apetite sem prescrição. Interferir na bioquímica do corpo sem acompanhamento médico pode agravar a saúde e desencadear doenças crônicas.

Recuperando o equilíbrio

A superação desse quadro depende de mudanças estruturais no estilo de vida. Mais do que dietas, é necessária a substituição de hábitos, onde a atividade física e novos interesses passem a gerar mais satisfação do que o ato de comer.

Para a médica generalista Elena Morozova, quando a pessoa encontra fontes de prazer fora da alimentação, a comida retoma sua função original de nutrir o organismo, deixando de ser um consolo emocional.

O reconhecimento do problema e a busca por fontes saudáveis de dopamina são os primeiros passos para evitar complicações futuras na saúde cardiovascular e vascular.

Diferenças entre fome e compulsão

A fome comum surge gradualmente e é satisfeita com qualquer alimento habitual. Já o impulso compulsivo é repentino, geralmente disparado por emoções, e vem acompanhado da perda de controle sobre a quantidade ingerida.

Embora a mudança de rotina e a busca por novas atividades ajudem em estágios iniciais, casos de traumas profundos ou estresse crônico exigem suporte de profissionais de saúde mental.

Dietas restritivas costumam falhar nesses casos porque combatem o sintoma e não a causa. Restrições severas aumentam a tensão interna, o que inevitavelmente leva a novos episódios de compulsão e ao ganho de peso subsequente.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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