Ganho de peso súbito: por que a causa pode não ser apenas psicológica

Sentir vontade de comer mesmo sem fome física, ou transformar a janta em um processo interminável de ingestão de alimentos, raramente é uma questão de falta de força de vontade. Muitas vezes, esse comportamento é um sinal de que a mente busca proteção contra sobrecargas emocionais através do mecanismo de relaxamento mais acessível: a comida.
Esse hábito costuma se desenvolver de forma silenciosa, tornando-se, com o tempo, a única ferramenta encontrada para lidar com a tensão interna.
A tendência de "comer as emoções" é mais comum em pessoas expostas a pressões constantes por padrões estéticos rígidos ou que enfrentaram traumas graves. O estresse crônico e a solidão criam um vazio que, frequentemente, é preenchido por alimentos. Nesse estado, a pessoa deixa de perceber os sinais biológicos de saciedade, focando apenas no alívio imediato.
Segundo a psicóloga Nadezhda Osipova, a comida passa a atuar como um suporte emocional. Quando a vida carece de estímulos positivos, o cérebro busca o caminho mais curto para obter dopamina através dos receptores do paladar.
O sentimento de culpa após o consumo excessivo costuma alimentar um ciclo vicioso: a autocrítica aumenta a ansiedade, o que, por sua vez, provoca um novo episódio de compulsão. Romper essa sequência exige a reavaliação de como o indivíduo reage aos estímulos externos.
Antes de atribuir a fome excessiva apenas a fatores psicológicos, é necessário descartar falhas orgânicas. Ganho de peso súbito ou fome constante podem indicar desequilíbrios hormonais ou problemas no sistema digestivo.
A médica terapeuta Anna Kuznetsova alerta que o excesso de peso nem sempre deriva do estresse. É fundamental realizar exames com terapeutas, endocrinologistas ou gastroenterologistas, pois falhas no metabolismo podem ditar o comportamento alimentar.
Um ponto crítico é o uso indiscriminado de inibidores de apetite sem prescrição. Interferir na bioquímica do corpo sem acompanhamento médico pode agravar a saúde e desencadear doenças crônicas.
A superação desse quadro depende de mudanças estruturais no estilo de vida. Mais do que dietas, é necessária a substituição de hábitos, onde a atividade física e novos interesses passem a gerar mais satisfação do que o ato de comer.
Para a médica generalista Elena Morozova, quando a pessoa encontra fontes de prazer fora da alimentação, a comida retoma sua função original de nutrir o organismo, deixando de ser um consolo emocional.
O reconhecimento do problema e a busca por fontes saudáveis de dopamina são os primeiros passos para evitar complicações futuras na saúde cardiovascular e vascular.
A fome comum surge gradualmente e é satisfeita com qualquer alimento habitual. Já o impulso compulsivo é repentino, geralmente disparado por emoções, e vem acompanhado da perda de controle sobre a quantidade ingerida.
Embora a mudança de rotina e a busca por novas atividades ajudem em estágios iniciais, casos de traumas profundos ou estresse crônico exigem suporte de profissionais de saúde mental.
Dietas restritivas costumam falhar nesses casos porque combatem o sintoma e não a causa. Restrições severas aumentam a tensão interna, o que inevitavelmente leva a novos episódios de compulsão e ao ganho de peso subsequente.
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A mudança de estação exige a substituição de tons tropicais por paletas que equilibram o frescor residual com a sobriedade típica do novo período.