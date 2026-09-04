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Iluminação inteligente na sala: como organizar fitas LED e cabos

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Um quarto escuro com apenas a tela da TV ou do monitor ligada gera um contraste agressivo que cansa a vista. Para resolver isso e ainda dar profundidade ao ambiente, a solução é a iluminação de fundo, preferencialmente com fitas LED que sincronizam a cor e a intensidade com a imagem ou o som do dispositivo.

Полки с LED-подсветкой
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Полки с LED-подсветкой

Para evitar que a fita faça curvas irregulares ou fique solta nos cantos, o ideal é usar kits com seções divididas em comprimentos curtos (verticais) e longos (horizontais), garantindo que o material fique rente ao painel.

Como instalar a iluminação na TV:

  • Preparação: Tire a TV da tomada e do suporte. Coloque-a com a tela voltada para baixo sobre uma superfície macia, como um cobertor ou toalha, para evitar riscos.
  • Posicionamento do controle: Fixe o bloco de controle no canto inferior do painel traseiro com fita dupla face, próximo à tomada. Deixe um recuo de 10 cm da borda para que o dispositivo não ultrapasse as dimensões da TV.
  • Montagem vertical: Conecte a primeira fita curta ao controlador e suba pela lateral, fixando-a com clipes adesivos brancos. Instalar a fita bem próxima à borda garante que a luz preencha a parede de forma uniforme.
  • Fechamento do perímetro: Siga a ordem de fixação: seção longa no topo, segunda seção curta na lateral oposta e a última seção longa na parte inferior.
  • Ajuste de cabos: Prenda os cabos de conexão pretos nos cantos com abraçadeiras ou clipes adesivos para que eles não atrapalhem a recolocação da TV no suporte.

Com a montagem pronta, a TV volta ao suporte e é ligada à energia. O teste final é feito via aplicativo ou pelo botão do controlador.

Iluminação complementar para móveis

Prateleiras flutuantes e racks podem receber fitas LED contínuas, que permitem corte. Para que a luz não fique concentrada em um único ponto e se distribua melhor, use espaçadores entre a prateleira e a parede.

No caso de móveis, instale o controlador dentro da prateleira ou atrás de uma porta para escondê-lo, mantendo o acesso manual. Um ponto crítico: a fita deve ser cortada apenas nas marcações indicadas (ícone de tesoura). Cortar em outro ponto pode inutilizar todo o segmento da iluminação.

Para finalizar a composição, luminárias de chão com lâmpadas LED inteligentes podem ser adicionadas. O recomendado é mantê-las em cores estáticas; se todas as luzes do ambiente sincronizarem simultaneamente com o áudio, o resultado pode ser visualmente caótico e desconfortável.

O toque final é a organização dos fios. Utilize canaletas autoadesivas para esconder a fiação. Uma dica prática é separar os cabos da TV dos cabos dos móveis em canaletas diferentes, evitando que o excesso de fios impeça o fechamento correto da tampa.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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