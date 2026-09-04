Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Por que muitos testes de antidepressivos falham nas etapas avançadas

Vida » Alimentação

Muitas pessoas já sentiram uma melhora nos sintomas logo após tomar um remédio, mesmo antes de a substância ter tempo de agir no organismo. Esse fenômeno é conhecido como efeito placebo: uma melhora no bem-estar causada não pelo componente químico do medicamento, mas por fatores psicológicos, como a confiança na cura e a expectativa em relação ao tratamento.

Плацебо
Photo: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плацебо

Embora pareça apenas "sugestão", o placebo dispara processos químicos reais no cérebro. Quando o paciente espera a melhora, o organismo ativa sistemas de dopamina, endorfinas e endocanabinoides. As áreas do cérebro envolvidas incluem o córtex pré-frontal, o núcleo accumbens e a parte anterior da cinta cingulada.

A intensidade dessa resposta varia conforme o contexto. Estudos indicam que injeções e soros costumam gerar um efeito analgésico mais forte do que comprimidos. Até a percepção de valor influencia: um medicamento visto como "caro" tende a ter um impacto maior do que um considerado "barato".

"O efeito placebo demonstra como as crenças do paciente se transformam em uma resposta bioquímica do cérebro, ativando os sistemas internos de supressão da dor", explica o farmacologista Alexei Ryabtsev.

Na medicina científica, o placebo serve como a régua para medir a eficácia de novos fármacos. Para evitar que a expectativa do médico ou do paciente mascare os resultados, utiliza-se o método duplo-cego: nem quem aplica nem quem recebe o tratamento sabe quem está usando a substância ativa e quem está usando a "pílula fictícia".

Outro pilar é a randomização, que distribui os participantes nos grupos de forma aleatória. Isso equaliza fatores como idade e gravidade da doença. Se o novo medicamento não apresentar uma vantagem estatisticamente superior ao placebo, ele é considerado ineficaz.

O desafio é maior na psiquiatria, especialmente no desenvolvimento de antidepressivos. Entre 30% e 40% dos pacientes apresentam melhoras significativas apenas com o placebo. Como a evolução nesses casos é medida por escalas subjetivas, a diferença entre o remédio real e a pílula fictícia torna-se pequena, o que leva cerca de 80% dos testes clínicos de antidepressivos ao fracasso em etapas avançadas. Para reduzir esse "ruído", pesquisadores buscam biomarcadores objetivos, como a eletroencefalografia (EEG), para identificar e separar pessoas com alta tendência a respostas placebo.

É fundamental compreender que o placebo tem limites claros: ele modula sintomas, mas não cura a causa biológica de doenças orgânicas. Em casos de oncologia, por exemplo, o efeito pode reduzir a dor ou recuperar o apetite, mas não altera o tamanho de um tumor.

Existe também o efeito inverso, chamado nocebo: quando a crença de que um remédio terá efeitos colaterais provoca, de fato, a piora do estado do paciente.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Mulher
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Mulher
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Cores terrosas e denim: as tendências para a transição de estação
Mulher
Cores terrosas e denim: as tendências para a transição de estação
Mais populares
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada

A nova temporada de unhas deixa de lado o maximalismo vibrante para adotar uma estética baseada em tons que remetem à natureza e à sofisticação.

Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Chery e Haval não estão no Top 10: a realidade do mercado chinês em 2025
Chery e Haval não estão no Top 10: a realidade do mercado chinês em 2025
Cabelos de baixa porosidade: por que a hidratação não penetra nos fios
Análise de gastos energéticos: desempenho de Apple, Samsung, Garmin e Fitbit
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Anna Morozova explica a importância de peças estruturadas para a silhueta
Acessórios de pele voltam ao guarda-roupa urbano para 2026/27
Estudo preliminar aponta evento incomum em detector de partículas massivas
Estudo preliminar aponta evento incomum em detector de partículas massivas
últimos materiais
Pãezinhos de canela densos? O erro na temperatura do leite que estraga a massa
Ganhar dinheiro para emagrecer: quando a recompensa financeira funciona
Exposição ao frio pode reduzir infecções respiratórias? O que diz a ciência
Por que muitos testes de antidepressivos falham nas etapas avançadas
Sensação de tempo perdido no fim do verão: quando a culpa vira alerta
Dificuldades financeiras prolongadas: quando a pobreza impacta o cérebro
O maximalismo domina os acessórios de outono-inverno 2026
Câncer de fígado em estágio avançado: quando o transplante se torna a opção
Peso e cintura podem revelar a idade real do corpo: como funciona
Cabelos de baixa porosidade: por que a hidratação não penetra nos fios
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.