Por que muitos testes de antidepressivos falham nas etapas avançadas

Muitas pessoas já sentiram uma melhora nos sintomas logo após tomar um remédio, mesmo antes de a substância ter tempo de agir no organismo. Esse fenômeno é conhecido como efeito placebo: uma melhora no bem-estar causada não pelo componente químico do medicamento, mas por fatores psicológicos, como a confiança na cura e a expectativa em relação ao tratamento.

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Embora pareça apenas "sugestão", o placebo dispara processos químicos reais no cérebro. Quando o paciente espera a melhora, o organismo ativa sistemas de dopamina, endorfinas e endocanabinoides. As áreas do cérebro envolvidas incluem o córtex pré-frontal, o núcleo accumbens e a parte anterior da cinta cingulada.

A intensidade dessa resposta varia conforme o contexto. Estudos indicam que injeções e soros costumam gerar um efeito analgésico mais forte do que comprimidos. Até a percepção de valor influencia: um medicamento visto como "caro" tende a ter um impacto maior do que um considerado "barato".

"O efeito placebo demonstra como as crenças do paciente se transformam em uma resposta bioquímica do cérebro, ativando os sistemas internos de supressão da dor", explica o farmacologista Alexei Ryabtsev.

Na medicina científica, o placebo serve como a régua para medir a eficácia de novos fármacos. Para evitar que a expectativa do médico ou do paciente mascare os resultados, utiliza-se o método duplo-cego: nem quem aplica nem quem recebe o tratamento sabe quem está usando a substância ativa e quem está usando a "pílula fictícia".

Outro pilar é a randomização, que distribui os participantes nos grupos de forma aleatória. Isso equaliza fatores como idade e gravidade da doença. Se o novo medicamento não apresentar uma vantagem estatisticamente superior ao placebo, ele é considerado ineficaz.

O desafio é maior na psiquiatria, especialmente no desenvolvimento de antidepressivos. Entre 30% e 40% dos pacientes apresentam melhoras significativas apenas com o placebo. Como a evolução nesses casos é medida por escalas subjetivas, a diferença entre o remédio real e a pílula fictícia torna-se pequena, o que leva cerca de 80% dos testes clínicos de antidepressivos ao fracasso em etapas avançadas. Para reduzir esse "ruído", pesquisadores buscam biomarcadores objetivos, como a eletroencefalografia (EEG), para identificar e separar pessoas com alta tendência a respostas placebo.

É fundamental compreender que o placebo tem limites claros: ele modula sintomas, mas não cura a causa biológica de doenças orgânicas. Em casos de oncologia, por exemplo, o efeito pode reduzir a dor ou recuperar o apetite, mas não altera o tamanho de um tumor.

Existe também o efeito inverso, chamado nocebo: quando a crença de que um remédio terá efeitos colaterais provoca, de fato, a piora do estado do paciente.