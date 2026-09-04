Dificuldades financeiras prolongadas: quando a pobreza impacta o cérebro

Dificuldades financeiras prolongadas durante a fase adulta jovem e madura estão associadas a um declínio cognitivo mais acentuado e a alterações físicas na estrutura cerebral na velhice. O ponto central não é a crise isolada, mas o efeito acumulado da pobreza ao longo de décadas.

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A relação entre a escassez de recursos e a deterioração das funções cerebrais é mais evidente em três grupos específicos: homens, pessoas que enfrentaram condições precárias de vida na infância e portadores da variante genética APOE-ε4, que eleva o risco de Alzheimer.

A diferença entre gêneros pode estar ligada a papéis sociais — especialmente em gerações onde homens eram os principais provedores — além de uma maior incidência de tabagismo e consumo de álcool em contextos de baixo status social.

Dois fatores explicam como a pobreza impacta o cérebro: o estresse crônico, que provoca inflamação sistêmica e acelera o envelhecimento dos neurônios, e a carga cognitiva. O esforço mental constante para resolver problemas financeiros e pagar contas consome recursos mentais, reduzindo a eficiência em outras tarefas.

Um dado observado é que a perda de memória entre os 53 e 69 anos foi mais lenta em pessoas com baixa renda do que em participantes remediados. No entanto, isso não indica um efeito protetor; a hipótese é que grande parte do declínio cognitivo ocorreu antes dos 53 anos, atingindo um patamar mínimo que limitou a queda subsequente.

Para a análise, a "pobreza persistente" foi definida por critérios como estar nos 20% com menor renda em pelo menos duas etapas da vida (aos 26, 43 ou 53 anos) ou enfrentar estresse severo para pagar contas em dois ou mais momentos entre os 36 e 53 anos.

A conexão entre estabilidade financeira e saúde cerebral permanece mesmo quando se exclui a influência do nível de escolaridade ou da inteligência na infância, indicando que o estresse financeiro na vida adulta é um fator de risco independente.