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Peso e cintura podem revelar a idade real do corpo: como funciona

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A data de nascimento no documento de identidade indica apenas o tempo de vida, mas não reflete a real condição de saúde do corpo. O que realmente importa é a idade biológica, que mensura o desgaste dos órgãos internos, dos vasos sanguíneos e dos sistemas funcionais do organismo.

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Photo: commons.wikimedia.org by cowbridgeguide.co.uk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Estima-se que a genética determine apenas 20% do processo de envelhecimento. Os outros 80% dependem de fatores externos e dos hábitos diários.

Para estimar a idade real do corpo, existe a fórmula de Gorelkin-Pinkhasov. O método analisa a relação entre altura, peso e as circunferências da cintura e do quadril para avaliar a distribuição de tecidos musculares e gordurosos. Segundo a médica de profilaxia Cristina Baukova, esse cálculo pode ser feito em casa com uma fita métrica, sem a necessidade imediata de exames laboratoriais.

Entretanto, a médica terapeuta Anna Kuznetsova alerta que avaliações baseadas em dados antropométricos servem apenas para o autocontrole inicial. Esses números não representam um diagnóstico médico definitivo; eles funcionam como um sinal para que a pessoa reveja seu estilo de vida e procure a realização de exames clínicos completos caso identifique desvios.

A diferença entre a idade cronológica e a biológica sinaliza riscos potenciais. Quando a idade biológica supera a real em três ou quatro anos, há uma maior probabilidade de desenvolvimento de obesidade e distúrbios metabólicos. Já uma defasagem de cinco anos ou mais sugere a necessidade de correções urgentes nos hábitos para evitar doenças cardíacas crônicas e a incapacidade precoce. Por outro lado, quando a idade biológica é menor que a do documento, isso indica um processo de envelhecimento mais lento.

Para retardar o desgaste do organismo, as orientações gerais incluem a adoção de uma alimentação equilibrada — com foco em vegetais e gorduras saudáveis —, a prática regular de atividades físicas e a manutenção de um sono de qualidade. Também é fundamental reduzir o estresse crônico e eliminar hábitos nocivos.

Sobre a possibilidade de mudanças rápidas, ajustes na dieta e no sono podem gerar melhorias no metabolismo em um período de quatro a seis semanas, embora mudanças profundas na idade biológica levem mais tempo. Além disso, a atividade intelectual é apontada como um fator que estimula as conexões neurais e ajuda a preservar as funções cognitivas.

É importante ressaltar que a redução da massa gordurosa excessiva diminui a sobrecarga sobre o coração e os vasos, o que impacta positivamente os indicadores de desgaste dos tecidos. Contudo, fórmulas matemáticas oferecem apenas uma referência média e não substituem a avaliação médica profissional.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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