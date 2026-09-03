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Zinco e selênio na alimentação: onde encontrar esses minerais para a saúde

Vida » Alimentação

O fortalecimento do sistema imunológico para a temporada de resfriados não depende de suplementos caros ou dietas rigorosas, mas da inclusão de micronutrientes básicos na alimentação. Especialistas da organização Roskachestvo recomendam priorizar alimentos naturais que forneçam a base nutricional necessária para a defesa do organismo.

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Photo: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Para o cardápio de outono, os destaques são a abóbora, a cenoura e o peixe. Os vegetais fornecem fibras para a motilidade gastrointestinal e carotenoides, que são precursores da vitamina A. Já o peixe é a fonte principal de vitamina D e ácidos graxos ômega-3. Para suprir a necessidade de zinco, a recomendação inclui carne bovina, ovos e leguminosas, enquanto frutos do mar e aves são indicados para a ingestão de selênio.

Contudo, a alimentação é apenas um dos pilares da saúde. O consumo desses alimentos não garante a imunidade contra vírus se não houver a manutenção de hábitos fundamentais, como a higiene rigorosa, a atividade física e a qualidade do sono.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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