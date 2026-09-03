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Análise de gastos energéticos: desempenho de Apple, Samsung, Garmin e Fitbit

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Muitas pessoas confiam nos smartwatches e pulseiras inteligentes para monitorar a queima de calorias durante os exercícios. No entanto, esses dispositivos podem apresentar erros significativos, o que impacta quem utiliza esses dados para controlar a dieta ou o desempenho físico.

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Photo: unsplash.com by Fikri Rasyid is licensed under Free to use under the Unsplash License
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Um estudo testou a precisão de quatro modelos populares — Apple Watch Series 8, Fitbit Sense 2, Samsung Galaxy Watch 5 e Garmin Forerunner 955 — comparando-os com a calometria indireta, um método laboratorial que mede a troca gasosa em tempo real e é considerado o padrão ouro para calcular o gasto energético.

Os resultados mostraram que todos os aparelhos divergiram dos dados laboratoriais. A margem de erro mediana ficou entre 15% e 25%, com desvios absolutos que variaram de 80 a 110 kcal, mesmo em atividades padronizadas.

O comportamento dos dispositivos variou conforme a marca:

  • Garmin e Samsung: tenderam a superestimar a queima de calorias.
  • Apple: também apresentou superestimativa, mas em menor escala que os concorrentes.
  • Fitbit: mostrou a menor estabilidade. Em 13% dos casos, o valor indicado foi mais de 4,5 vezes superior ao real, resultando em um desvio médio de 128,6 kcal.

Além disso, houve falhas no registro: Fitbit e Garmin deixaram de calcular o gasto energético em uma das sessões de treino, enquanto o Samsung falhou em duas.

Um fator determinante para a imprecisão é a composição corporal do usuário. Os pesquisadores observaram que quanto maior o percentual de gordura corporal, maior a margem de erro do dispositivo. Isso ocorre porque os algoritmos dependem da frequência cardíaca e de acelerômetros, mas podem ter sido desenvolvidos com base em grupos de pessoas com baixo índice de gordura, não ajustando a mecânica do movimento e a hemodinâmica de diferentes biotipos.

É importante notar que este estudo focou especificamente em treinos de ciclismo (cicloergômetro). Portanto, a imprecisão observada pode variar em outras modalidades esportivas ou em atividades do cotidiano.

Essa dificuldade de precisão digital também aparece no controle alimentar. Estudos anteriores com aplicativos de inteligência artificial que analisam a composição de refeições por fotos revelaram que as ferramentas subestimaram o valor energético dos alimentos em média 33%, omitindo entre 252 e 345 kcal por prato.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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