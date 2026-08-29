Falta de alimentos na velhice estaria ligada a maior risco de demência

Pesquisadores dos Estados Unidos e do Reino Unido analisaram dados longitudinais de adultos americanos e concluíram que a insegurança alimentar em fases mais avançadas da vida, especialmente quando se prolonga, aparece ligada a um risco maior de demência provável.

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O estudo, porém, registra apenas uma associação estatística e não estabelece que a falta de alimentos seja a causa da doença. O trabalho foi conduzido por uma equipe liderada por Noura Insoleras, da Universidade de Michigan, em Ann Arbor, e publicado em revista científica revisada por pares. A análise utilizou informações de 2.051 adultos participantes do Panel Study of Income Dynamics (PSID), um estudo longitudinal de base populacional conduzido nos Estados Unidos que acompanha domicílios ao longo de décadas.

A segurança alimentar foi avaliada em dois momentos por meio do Household Food Security Survey Module (HFSSM), questionário validado amplamente usado em pesquisas de saúde pública. A primeira medição ocorreu entre 1999 e 2003, quando a média de idade dos participantes era de cerca de 50,8 anos. A segunda foi realizada entre 2015 e 2019, com média de idade de 66,8 anos. Esse desenho permitiu classificar os participantes em quatro grupos: aqueles que não enfrentaram insegurança alimentar em nenhum dos períodos, os que passaram por ela apenas na meia-idade, os que a vivenciaram apenas na fase tardia e os que relataram o problema nos dois períodos.

A identificação de demência provável aconteceu entre 2019 e 2021, por meio da entrevista AD8, um instrumento breve de triagem no qual o próprio respondente ou um familiar próximo indica mudanças observadas em memória, orientação, julgamento e outras funções cognitivas. Para examinar a relação entre os períodos de insegurança alimentar e o risco de demência, os pesquisadores utilizaram equações de estimação generalizadas, um método estatístico que permite analisar medições repetidas e ajustar os resultados por fatores como idade, escolaridade, renda, condições de saúde e características demográficas.

A distribuição dos participantes mostrou que 3% relataram insegurança alimentar apenas na meia-idade, 5,2% apenas na fase tardia e 5,0% nos dois períodos. Após os ajustes, os pesquisadores encontraram risco aumentado de demência provável entre os adultos que enfrentaram falta de alimentos apenas na fase tardia da vida, com razão de chances de 1,85, e entre aqueles que passaram por essa condição em ambos os períodos, com razão de chances de 2,18. Episódios cumulativos, definidos como dois ou mais registros de insegurança alimentar na fase tardia, também apareceram associados a maior risco.

Os números indicam que, em termos relativos, as chances de apresentar demência provável foram quase duas vezes maiores entre os que tiveram insegurança alimentar somente na velhice e pouco mais de duas vezes maiores entre os que enfrentaram o problema em ambos os períodos, em comparação com quem nunca relatou falta de alimentos. Os intervalos de confiança e os valores de p não foram apresentados no material disponível. Os autores destacam que o trabalho identifica uma associação, não um mecanismo causal.

A insegurança alimentar costuma vir acompanhada de estresse crônico, alimentação irregular e deficiências nutricionais, mas a relação observada não permite afirmar que esses fatores sejam responsáveis diretos pelo desenvolvimento da demência. Outros elementos ligados à situação socioeconômica podem contribuir simultaneamente para a falta de alimentos e para o risco cognitivo.

O estudo também apresenta limitações relevantes. O diagnóstico de demência provável foi feito com base em um questionário de triagem, e não em avaliação clínica completa, o que reduz a precisão na identificação dos casos. A amostra, de pouco mais de dois mil participantes, é relativamente pequena para generalizações amplas. Além disso, a avaliação dietética foi indireta, baseada no relato de segurança alimentar, sem detalhamento sobre qualidade da dieta, quantidade de nutrientes ingeridos ou condições de saúde associadas.

Os próprios pesquisadores reconhecem que são necessários novos estudos, com diagnóstico clínico e acompanhamento mais detalhado da alimentação e da saúde ao longo do tempo, para confirmar a relação observada e investigar possíveis explicações biológicas e sociais.