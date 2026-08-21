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Estudo indica que metas pessoais reduzem mais o uso de smartphones que imposições

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O uso excessivo de smartphones — que chega a seis horas diárias para a média dos usuários — tem gerado debates sobre o impacto na saúde mental e no bem-estar. Um estudo publicado na revista Social Science & Medicine indica que a estratégia mais eficaz para reduzir esse tempo é a definição autônoma de metas, em vez de imposições externas.

Женщина с телефоном
Photo: Pravda.Ru by Марианна Волкова is licensed under Все права защищены
Женщина с телефоном

O impacto do autocontrole no tempo de tela

A pesquisa acompanhou 149 voluntários durante 35 dias, dividindo-os em três grupos distintos para testar a eficácia de diferentes abordagens de redução do uso de dispositivos.

  • Escolha autônoma: 55 participantes definiram suas próprias metas de redução (10%, 20% ou 30%).
  • Metas impostas: 62 participantes receberam a instruão externa de reduzir o uso em 14%.
  • Grupo de controle: 32 pessoas foram apenas observadas, sem instruções de mudança.

Os resultados revelaram que quem definiu os próprios limites obteve os melhores resultados na criação de hábitos digitais saudáveis. Esse efeito persistiu mesmo após a retirada de incentivos financeiros.

Grupo Alteração média (min/dia)
Escolha Autônoma -49 minutos
Metas Impostas -23 minutos
Grupo de Controle +11 minutos

Psicologia da motivação e saúde

Os pesquisadores sugerem que a participação ativa na definição da tarefa aumenta a motivação e a adesão ao novo comportamento, pois permite adaptar as restrições ao estilo de vida real de cada indivíduo.

A psiquiatra Maria Litvinova explica que o controle voluntário do consumo digital está ligado à consciência. Ao limitar o tempo de tela, o usuário reduz o risco de fadiga do sistema nervoso, fator crítico para quem enfrenta distúrbios do sono.

Complementando a análise, a médica generalista Anna Kuznetsova destaca que a fixação constante em notificações impede o descanso adequado. Segundo a especialista, o nível de estresse e a condição do sistema musculoesquelético dependem da capacidade do indivíduo de se desligar do mundo digital e retornar ao mundo real.

Limites do estudo

Embora os dados sugiram que a redução do uso de smartphones beneficie o estado geral de saúde, os autores ressaltam que a amostra foi pequena. São necessários testes em grupos mais diversificados para generalizar as conclusões. No entanto, o estudo indica que a dependência digital pode ser mitigada por ferramentas de autocontrole, sem a necessidade imediata de intervenções radicais ou terapia medicamentosa.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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