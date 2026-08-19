O fim do domínio do verniz: cetim assume o protagonismo nos sapatos de festa

A temporada outono 2026 redefine o calçado: volumes pesados e brilho agressivo dão lugar a texturas sutis e referências históricas. A mudança central é a leveza — cetim substitui o verniz, derbies elegantes assumem o posto dos loafers robustos e a estética western surge como alternativa às solas tratoradas.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Носки в рубчик

Cetim contra verniz: novo padrão para calçado de festa

Por muito tempo, o couro verniz manteve o estatuto de principal textura festiva, mas no outono de 2026 esse domínio termina. O cetim sobe ao palco. O material deixa de ser exclusividade de sapatilhas noturnas: designers aplicam-no em bailarinas, mules e até modelos esportivos. O brilho delicado do cetim parece mais nobre que o verniz agressivo, encaixando-se no conceito de luxo discreto.

"O calçado de cetim tem a capacidade única de suavizar o look. Experimente combinar tais bailarinas com tricô grosso ou denim — o jogo de contrastes cria um conjunto visualmente caro e complexo", observou em conversa com a Pravda.Ru a especialista em tendências da indústria da beleza Anna Morozova.

Estética western e derbies elegantes

Botas pesadas de sola tratorada, base dos últimos anos, recuam gradualmente. O lugar delas ocupam modelos com elementos western: botas e botins de salto chanfrado e bico alongado. Esse calçado complementa bem jaquetas matelassadas, criando silhueta harmoniosa sem peso extra. Em paralelo, ocorre a transformação do estilo office: loafers grosseiros cedem espaço a derbies concisos. Esses pares de sola fina parecem mais atuais e permitem compor um visual mais composto.

Micro-tendências: pele de enguia e tênis-bailarina

No campo das texturas, nota-se o afastamento do tradicional relevo "crocodilo". O novo favorito torna-se a imitação de pele de enguia com seu característico desenho longitudinal. Tal textura fica especialmente efetiva em botas altas e mules em tons profundos de chocolate e bordô. Outro fenômeno visível são os ballet sneakers — híbrido de calçado esportivo e sapatilha. Combinam perfeitamente com peças descontraídas, como joggers de malha, adicionando dinamismo ao estilo urbano.

Para quem está habituado ao modelo Mary Jane, designers preparam alternativa — sapatos de pala alta (high-vamp heels). O peito do pé fechado torna-os semelhantes a botins vintage, o que permite usá-los com calças cropped e saias midi. Finalizar tal look ajudam cintos de destaque ou luvas finas, sublinhando a estética retrô.

"A decoração nesta temporada torna-se joalheira. Esqueça tachas grosseiras — estão na moda pérolas, laços finos e cristais, que transformam o calçado em acessório de pleno direito", destacou em conversa com a Pravda.Ru a maquiadora Anastasia Korshunova.

Hábito anterior Substituição atual / Resultado Sola tratorada pesada Sola fina e derbies: leveza no andar Relevo "crocodilo" Textura de pele de enguia: desenho refinado Tachas e spikes metálicos Pérolas, laços e rendas: acento romântico Verniz brilhante Cobertura de cetim: brilho suave

Respostas às perguntas frequentes sobre tendências em calçados

Vale a pena abandonar completamente os loafers de plataforma?

Não, a moda de 2026 não exige medidas radicais. Pares volumosos continuam funcionais, mas para criar um visual mais atual e "caro" é melhor integrar ao guarda-roupa derbies bem cortados.

Com que combinar calçado de cetim em tempo chuvoso?

O cetim exige cuidado delicado, por isso tal calçado é melhor reservar para dias secos ou ambientes internos. Ele complementa perfeitamente ternos clássicos de calça e sobretudos volumosos.

Os tênis-bailarina são calçado universal?

Trata-se antes de um acento de moda. São ótimos para caminhadas longas e combinam com saias, mas não substituem tênis de corrida clássicos na academia.

Como adaptar o estilo western ao dress code de escritório?

Escolha botins concisos de camurça em tons neutros com salto chanfrado minimalista. Parecem contidos, mas adicionam ao visual o caráter necessário.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.