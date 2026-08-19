Hábitos de uso prejudicam vida útil de máquinas de lavar roupas

Ligar a máquina de lavar sucessivas vezes sem interrupção é um hábito comum, mas que compromete a vida útil do aparelho. O problema central é o acúmulo térmico em componentes críticos: motor, bomba de drenagem e a resistência elétrica (TÉN). Quando o equipamento não tem tempo para resfriar, a carga térmica degrada as vedações e a isolação dos fios, elevando o risco de vazamentos ou curtos-circuitos.
A necessidade de pausa varia conforme a temperatura do ciclo anterior. Para lavagens rápidas ou frias (30-40°C), um intervalo de 30 minutos costuma ser suficiente para que as bobinas do motor dissipem o calor. Já em ciclos de alta temperatura (90°C), a pausa deve ser estendida para duas horas, pois o impacto sobre a resistência e os sensores é significativamente maior.
|Modo de lavagem
|Intervalo recomendado
|Fria / Rápida (30°C)
|20 a 30 minutos
|Tecidos mistos (40-60°C)
|60 minutos
|Intensiva / Algodão (90°C)
|1,5 a 2 horas
|Centrifugação máxima
|30 minutos
Além do calor, a sobrecarga de peso é mais prejudicial do que a frequência de uso. Tentar lavar excesso de roupas em um único ciclo força o motor e desgasta os amortecedores. Isso provoca vibrações excessivas que danificam os rolamentos e podem desalinhar o tambor. É tecnicamente mais seguro realizar dois ciclos com um curto intervalo do que um único ciclo com a máquina superlotada.
O segundo lançamento deve ser cancelado imediatamente se, após o primeiro ciclo, forem detectados:
Um ruído brusco na região da bomba após a drenagem pode indicar que um objeto estranho entrou no sistema. Insistir no uso nessas condições pode bloquear a hélice e queimar as bobinas da bomba de drenagem.
A intervenção do morador limita-se à limpeza de filtros acessíveis e redistribuição da carga. Diagnósticos de ruídos internos, troca de amortecedores ou reparos na resistência elétrica exigem a contratação de um técnico qualificado.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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