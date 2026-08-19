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Hábitos de uso prejudicam vida útil de máquinas de lavar roupas

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Intervalos entre lavagens: como evitar o desgaste prematuro da máquina

Ligar a máquina de lavar sucessivas vezes sem interrupção é um hábito comum, mas que compromete a vida útil do aparelho. O problema central é o acúmulo térmico em componentes críticos: motor, bomba de drenagem e a resistência elétrica (TÉN). Quando o equipamento não tem tempo para resfriar, a carga térmica degrada as vedações e a isolação dos fios, elevando o risco de vazamentos ou curtos-circuitos.

Ремонт стиральной машины
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт стиральной машины

A necessidade de pausa varia conforme a temperatura do ciclo anterior. Para lavagens rápidas ou frias (30-40°C), um intervalo de 30 minutos costuma ser suficiente para que as bobinas do motor dissipem o calor. Já em ciclos de alta temperatura (90°C), a pausa deve ser estendida para duas horas, pois o impacto sobre a resistência e os sensores é significativamente maior.

Modo de lavagem Intervalo recomendado
Fria / Rápida (30°C) 20 a 30 minutos
Tecidos mistos (40-60°C) 60 minutos
Intensiva / Algodão (90°C) 1,5 a 2 horas
Centrifugação máxima 30 minutos

Além do calor, a sobrecarga de peso é mais prejudicial do que a frequência de uso. Tentar lavar excesso de roupas em um único ciclo força o motor e desgasta os amortecedores. Isso provoca vibrações excessivas que danificam os rolamentos e podem desalinhar o tambor. É tecnicamente mais seguro realizar dois ciclos com um curto intervalo do que um único ciclo com a máquina superlotada.

Sinais de alerta: quando interromper o uso

O segundo lançamento deve ser cancelado imediatamente se, após o primeiro ciclo, forem detectados:

  • Ruídos anormais (estalos, chiados ou zumbidos metálicos);
  • Cheiro de plástico queimado;
  • Vazamentos de água sob a base do aparelho.

Um ruído brusco na região da bomba após a drenagem pode indicar que um objeto estranho entrou no sistema. Insistir no uso nessas condições pode bloquear a hélice e queimar as bobinas da bomba de drenagem.

Verificações seguras antes do novo ciclo

  1. Distribuição: Verifique se roupas pesadas (casacos, mantas) não formaram um bloco único no tambor para evitar desequilíbrio na centrifugação.
  2. Filtro: Limpe o filtro de detritos para garantir que a bomba opere sem obstruções.
  3. Dosagem: Verifique se não houve excesso de sabão/gel, o que pode causar espuma excessiva e infiltrar a placa de controle no próximo ciclo.

A intervenção do morador limita-se à limpeza de filtros acessíveis e redistribuição da carga. Diagnósticos de ruídos internos, troca de amortecedores ou reparos na resistência elétrica exigem a contratação de um técnico qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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