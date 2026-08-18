Como evitar que a sola branca dos sapatos fique amarela

Solas brancas de borracha ou poliuretano perdem a aparência original rapidamente, acumulando poeira cinza, manchas escuras e amarelamento. O problema reside na porosidade desses materiais: se a sujeira penetra profundamente nos poros, a remoção torna-se impossível com métodos domésticos.
Antes de aplicar qualquer produto, é fundamental remover partículas abrasivas, como poeira e lama seca, utilizando um pano úmido. A fricção de resíduos sólidos contra a superfície pode empurrar a sujeira para dentro dos poros, agravando a mancha.
A escolha do agente depende da natureza da sujidade e da composição da sola. O poliuretano, por ser poroso, responde melhor à combinação de ação química suave com fricção mecânica.
|Agente
|Aplicação Principal
|Objetivo
|Peróxido de hidrogênio 3%
|Disco de algodão
|Remoção de poeira e clareamento leve
|Álcool amoniacal
|Aplicação pontual
|Eliminação de resíduos orgânicos e tom amarelado
|Removedor de esmalte (sem acetona)
|Cotonete ou pano
|Remoção de riscos pretos (asfalto)
Para casos de amarelamento profundo, pode-se utilizar a mistura de vinagre e removedor de esmalte (sem acetona) em proporções iguais. Para manchas persistentes, recomenda-se uma pasta composta por 1 colher de chá de bicarbonato de sódio e 4 gotas de peróxido de hidrogênio.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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