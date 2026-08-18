Como evitar que a sola branca dos sapatos fique amarela

Como recuperar a brancura da sola dos calçados

Solas brancas de borracha ou poliuretano perdem a aparência original rapidamente, acumulando poeira cinza, manchas escuras e amarelamento. O problema reside na porosidade desses materiais: se a sujeira penetra profundamente nos poros, a remoção torna-se impossível com métodos domésticos.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кроссовки в стиральной машине

Preparação e segurança

Antes de aplicar qualquer produto, é fundamental remover partículas abrasivas, como poeira e lama seca, utilizando um pano úmido. A fricção de resíduos sólidos contra a superfície pode empurrar a sujeira para dentro dos poros, agravando a mancha.

Aviso de segurança: Nunca utilize acetona. Esta substância dissolve a borracha e pode danificar permanentemente a estrutura do calçado. Teste qualquer método em uma área pequena e discreta antes da aplicação total.

Métodos de limpeza por tipo de mancha

A escolha do agente depende da natureza da sujidade e da composição da sola. O poliuretano, por ser poroso, responde melhor à combinação de ação química suave com fricção mecânica.

Agente Aplicação Principal Objetivo Peróxido de hidrogênio 3% Disco de algodão Remoção de poeira e clareamento leve Álcool amoniacal Aplicação pontual Eliminação de resíduos orgânicos e tom amarelado Removedor de esmalte (sem acetona) Cotonete ou pano Remoção de riscos pretos (asfalto)

Para casos de amarelamento profundo, pode-se utilizar a mistura de vinagre e removedor de esmalte (sem acetona) em proporções iguais. Para manchas persistentes, recomenda-se uma pasta composta por 1 colher de chá de bicarbonato de sódio e 4 gotas de peróxido de hidrogênio.

Procedimento para amarelamento severo Aplique a pasta de bicarbonato e peróxido com uma escova sobre as áreas amareladas. Deixe agir por um período de 10 a 15 minutos. Remova o excesso e enxágue conforme a necessidade do material.

Limitações e conservação

Materiais sensíveis: O álcool amoniacal e o peróxido de hidrogênio não devem entrar em contato com tecidos, camurça ou couro, pois podem causar descoloração ou manchas.

O álcool amoniacal e o peróxido de hidrogênio não devem entrar em contato com tecidos, camurça ou couro, pois podem causar descoloração ou manchas. Oxidação: O tom amarelado é frequentemente resultado da oxidação química causada pela exposição solar (raios UV). Para retardar esse processo, armazene os calçados em locais escuros.

O tom amarelado é frequentemente resultado da oxidação química causada pela exposição solar (raios UV). Para retardar esse processo, armazene os calçados em locais escuros. Frequência: A limpeza deve ser feita assim que as manchas surgirem para evitar a fixação da sujeira nos poros do material.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.