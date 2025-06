Novo gênero de formiga é descoberto no Brasil — e pode mudar o que sabemos sobre evolução

Formiga transparente com mandíbulas verticais intriga cientistas na Amazônia

A floresta amazônica voltou a surpreender o mundo científico: pesquisadores brasileiros identificaram um novo gênero de formiga com características tão peculiares que não se encaixam em nenhum grupo conhecido até hoje.

Photo: bmcecol.biomedcentral.com by author, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Муравьи

O inseto, coletado em área remota do norte do Brasil, tem o corpo quase translúcido e mandíbulas posicionadas de forma vertical — algo extremamente raro entre as formigas modernas. Segundo os biólogos, isso pode indicar um padrão evolutivo paralelo, conservando traços considerados “primitivos”.

De acordo com este relato da Pravda.ru, a descoberta não apenas amplia o número de espécies conhecidas, mas pode alterar o entendimento sobre a evolução social dos insetos — especialmente a transição entre castas primitivas e estruturas mais complexas.

Como essa formiga se diferencia das demais

Característica Formigas comuns Nova espécie Mandíbulas Horizontais, cortantes Verticais e finas Corpo Opaco, marrom/preto Translúcido e esbranquiçado Gênero Camponotus, Atta etc. Nova linhagem desconhecida Comportamento Divisão de tarefas estabelecida Traços de organização primitiva

Mitos e verdades sobre insetos amazônicos

Mito: A maioria das espécies da Amazônia já foi catalogada.

Verdade: Estima-se que apenas 20% das espécies amazônicas foram descritas.

A maioria das espécies da Amazônia já foi catalogada. Estima-se que apenas 20% das espécies amazônicas foram descritas. Mito: Se é “primitivo”, é menos evoluído.

Verdade: Muitas adaptações “simples” são altamente eficazes e persistem há milhões de anos.

Por que essa descoberta importa

Ajuda a entender como surgiram as primeiras sociedades de insetos com castas diferenciadas.

Fornece pistas sobre a morfologia ancestral das formigas.

Pode ter aplicações em robótica, biomimética e controle biológico.

Em tempos de extinções silenciosas, cada nova espécie descrita é também um alerta: há muito mais vida por descobrir — e protegê-la pode nos ensinar mais sobre nós mesmos.