Blusas boho voltam com tudo: leveza, bordado e estilo para o verão 2025

Tendência boho 2025: como usar blusas leves com charme e personalidade

O estilo boho está oficialmente de volta. Inspirado na liberdade dos anos 70, o visual folk chic ganha espaço em 2025 com blusas leves, com babados, bordados e rendas, perfeitas para dias quentes — e cheios de personalidade.

Essas peças são versáteis e combinam com tudo: jeans, saias longas, calças largas e até alfaiataria despojada. Mais que tendência, elas refletem um desejo por conforto e feminilidade suave.

Do campo para as passarelas urbanas, as blusas boho ressurgem com cortes amplos, mangas bufantes e tecidos respiráveis como algodão e linho.

Segundo matéria publicada no portal Pravda, a força dessa tendência está na capacidade de combinar o rústico com o moderno — e dar ao look um toque poético e espontâneo.

Como usar blusas boho em 2025

Com jeans reto ou flare: ideal para um look equilibrado entre o retrô e o urbano;

Com saias fluidas: abuse de cintos de couro e sandálias naturais;

Com calça de alfaiataria: para um contraste elegante e contemporâneo;

Acessórios: combine com brincos grandes, chapéus e bolsas de palha.

Aliás, estilo também é liberdade. E as blusas boho têm justamente esse espírito — leve, natural e sem regras.