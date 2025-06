Truque com papel e pó transforma qualquer batom em versão de longa duração

Ter um batom que dura o dia inteiro, sem borrar ou sair na xícara, parece um sonho distante — especialmente quando se trata de versões mais acessíveis. Mas há um truque simples que transforma qualquer batom em versão de longa duração.

Photo: freepik.com is licensed under public domain Коричневая помада

O método viralizou entre maquiadoras e criadores de conteúdo, por ser rápido, barato e eficaz. E o melhor: você só precisa de um lenço de papel e um pouco de pó translúcido ou compacto.

De acordo com uma matéria do site Pravda, esse truque cria uma camada seladora que fixa a cor nos lábios por muito mais tempo — mesmo em dias quentes ou com muitas conversas.

Como funciona o truque

Aplique o batom normalmente.

Pegue um lenço de papel, separe uma folha e pressione levemente sobre os lábios.

Com um pincel, aplique pó por cima do lenço — isso sela o batom sem alterar a cor.

O lenço atua como uma barreira, deixando passar só o necessário de pó para fixar o pigmento sem deixar a boca esbranquiçada. Resultado: cor intensa, acabamento mate e quase nenhuma transferência.

Dicas extras para uma boca perfeita

Use pó translúcido fino para evitar acúmulo. Para contorno mais definido, delineie antes de aplicar o batom. E se quiser reforçar o efeito, repita o processo após a primeira aplicação.

Essa técnica funciona inclusive com batons cremosos e tons vibrantes — ideal para eventos, fotos ou dias longos fora de casa.

Aliás, nada como descobrir um truque simples que resolve um incômodo de anos. Pequenos hacks assim transformam a maquiagem do dia a dia em algo mais leve e divertido.