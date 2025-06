Macacos-prego adotam filhote de bugio em evento raro observado na natureza

Um caso inédito chamou a atenção da comunidade científica: macacos-prego foram flagrados adotando um filhote de bugio-vermelho (Alouatta spp.) após a morte da mãe do animal. A adoção entre espécies diferentes de primatas na natureza é algo extremamente raro — e nunca havia sido documentado em detalhe até agora.

Photo: commons.wikimedia by Brian Gratwicke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Панамский белолицый капуцин

Segundo os pesquisadores responsáveis pela descoberta, o evento foi registrado em uma floresta da América do Sul, onde grupos de macacos-prego (Sapajus libidinosus) convivem parcialmente com bugios, apesar de não interagirem com frequência.

O que aconteceu?

Após a fêmea de bugio morrer, um filhote órfão permaneceu na copa das árvores emitindo sons de angústia. Curiosamente, uma fêmea adulta de macaco-prego se aproximou, recolheu o filhote e passou a carregá-lo nos braços como faria com um filhote próprio.

Outros membros do grupo toleraram sua presença e até o protegeram, permitindo que ele se integrasse ao grupo temporariamente.

Por que isso é importante?

A adoção entre espécies diferentes é considerada uma forma rara e complexa de empatia animal. Ela desafia teorias que afirmam que o cuidado parental em primatas está ligado apenas à genética ou aos interesses do grupo.

Esse tipo de comportamento sugere que emoções como compaixão e altruísmo podem ser mais comuns e espontâneas do que se imaginava entre animais sociais.

O que acontece com o filhote?

Embora a adoção tenha durado semanas, não há evidências de que o filhote tenha sido amamentado — o que limita sua sobrevivência a longo prazo. Ainda assim, o gesto é um marco no estudo de primatas e levanta novas questões sobre cognição social.

Casos como este ajudam a ampliar o entendimento sobre comportamento interestamental e abrem caminho para debates sobre o que define empatia, instinto e cooperação entre espécies selvagens.