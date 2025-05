A blusa de seda voltou com tudo — veja como usar a peça mais elegante da temporada

Clássica, atemporal e elegante: a blusa de seda está de volta com força total nas coleções de 2024. Depois de anos dominados por tecidos sintéticos e looks casuais, a peça ressurgiu nas passarelas com um ar de sofisticação discreta — e caiu no gosto de quem busca versatilidade e estilo sem esforço.

Photo: commons.wikimedia.org by Pharos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Блуза

De acordo com publicações de moda internacionais, estilistas apostaram na seda como símbolo do retorno ao “luxo silencioso”: roupas que valorizam qualidade, corte e textura acima de logos ou exageros visuais.

Por que a blusa de seda está em alta?

Além de seu toque macio e caimento impecável, a seda transmite elegância instantânea. Pode ser usada tanto em ambientes formais quanto em produções despojadas — com calça jeans, alfaiataria ou saia midi.

Outro motivo para o retorno é a busca por roupas duráveis e confortáveis. Em tempos de consumo consciente, a seda natural conquista espaço como alternativa nobre, sustentável e de longa vida útil quando bem cuidada.

Como usar no dia a dia

Trabalho: combine blusa de seda neutra com calça de alfaiataria e mocassim.

combine blusa de seda neutra com calça de alfaiataria e mocassim. Casual: use com jeans de cintura alta e tênis branco.

use com jeans de cintura alta e tênis branco. Noite: aposte em tons vibrantes, como vermelho ou verde-esmeralda, com saia acetinada e salto.

aposte em tons vibrantes, como vermelho ou verde-esmeralda, com saia acetinada e salto. Sobreposição: use por baixo de blazer ou cardigã para look sofisticado e funcional.

Cuidados com a peça

A seda exige atenção: deve ser lavada à mão ou a seco, sem torcer, e seca à sombra. Passar do avesso e com ferro em temperatura baixa ajuda a manter o brilho e o caimento originais.

Curiosamente, muitas influenciadoras redescobriram o charme das blusas de seda vintage, garimpadas em brechós ou herdadas de familiares — mostrando que moda e história pessoal podem andar juntas.

Seja em look minimalista ou combinado com acessórios marcantes, a blusa de seda prova que elegância não sai de moda — apenas se reinventa com o tempo.