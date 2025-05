Você lava o cabelo no horário certo? Veja o que especialistas recomendam para saúde dos fios

Você costuma lavar o cabelo logo pela manhã ou prefere tomar banho à noite e já deitar com os fios úmidos? Essa escolha, aparentemente simples, pode ter um impacto direto na saúde do couro cabeludo e até na queda dos fios.

De acordo com especialistas consultados pela imprensa internacional, tanto o período do dia quanto os hábitos associados à lavagem dos cabelos influenciam na oleosidade, na proliferação de fungos e até na quebra capilar.

Lavar de manhã: prós e contras

Lavar os cabelos pela manhã tem como principal vantagem permitir que os fios sequem naturalmente ao longo do dia. Isso evita dormir com o couro cabeludo úmido — condição que pode favorecer o aparecimento de dermatite seborreica, caspa e enfraquecimento dos fios.

Além disso, o banho matinal ativa a circulação, desperta o organismo e pode ajudar na distribuição natural da oleosidade, deixando os cabelos com mais brilho e leveza.

No entanto, quem se expõe ao sol logo após lavar o cabelo deve ter cuidado com o uso de secador ou chapinha, que em combinação com raios UV pode danificar ainda mais a estrutura dos fios.

Lavar à noite: o que observar

Já o banho noturno costuma ser mais relaxante e conveniente para quem tem a rotina corrida. No entanto, dormir com os cabelos molhados ou presos ainda úmidos é um erro comum que favorece a proliferação de fungos e enfraquece a raiz.

Se for lavar à noite, o ideal é secar bem os fios antes de deitar, usando o secador com jato morno e a uma distância segura. Também é importante evitar prender os cabelos, pois isso mantém a umidade por mais tempo e pode gerar quebra.

Então, qual o melhor horário?

Segundo dermatologistas, o ideal é lavar os cabelos no período da manhã ou da tarde, sempre que possível, e garantir que os fios estejam completamente secos antes de dormir.

Mais importante do que o horário é a forma como o cabelo é lavado: evitar água muito quente, usar produtos adequados ao seu tipo de fio, massagear o couro cabeludo sem agredir e enxaguar bem para não deixar resíduos.

Curiosamente, muitas pessoas que se queixam de queda ou oleosidade excessiva relatam hábitos de lavagem noturna com secagem inadequada. Pequenas mudanças na rotina podem melhorar significativamente a saúde capilar.

Se houver sinais de irritação, coceira, caspa persistente ou queda acentuada, vale procurar um dermatologista para avaliar possíveis causas e tratamentos adequados.