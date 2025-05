O armário com porta de abrir voltou à moda — veja por que ele está conquistando os decoradores

Durante anos, os armários com portas de correr dominaram os projetos de interiores por prometerem economia de espaço e visual mais moderno. Mas uma tendência inesperada está ressurgindo com força: os armários com portas de abrir — o famoso modelo tradicional com dobradiças — estão voltando à moda e conquistando até os decoradores mais contemporâneos.

Photo: Unsplash by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда в шкафу

De acordo com relatos recentes da imprensa internacional, os consumidores estão redescobrindo as vantagens práticas e estéticas dos armários com abertura frontal convencional. A sensação de acesso total ao interior do móvel e a estética mais sólida estão entre os principais atrativos.

Ao contrário das portas de correr, que exigem trilhos, divisórias internas fixas e muitas vezes dificultam o alcance de alguns compartimentos, as portas com dobradiça permitem abertura ampla e livre. Isso favorece tanto a organização quanto a ventilação interna do armário — fator essencial em regiões úmidas.

Outro ponto positivo apontado por arquitetos é a durabilidade. Enquanto trilhos e roldanas podem apresentar desgaste com o tempo, principalmente em armários mais pesados, as dobradiças metálicas são mais simples de manter e substituir, oferecendo melhor custo-benefício a longo prazo.

Em termos de design, os modelos com portas de abrir ganharam versões atualizadas que combinam com estilos modernos, escandinavos e até industriais. Portas lisas com puxadores embutidos, acabamentos foscos e cores neutras transformaram esse tipo de armário em uma opção versátil e elegante.

Especialistas também apontam que esse modelo favorece a personalização interna, permitindo prateleiras móveis, iluminação embutida e divisórias ajustáveis — algo mais limitado nos modelos com trilho.

Por fim, há um elemento emocional envolvido. Muitos consumidores associam os armários com porta de abrir a uma memória afetiva da infância ou da casa dos avós, criando um vínculo de aconchego e familiaridade que impacta nas decisões de compra.

Curiosamente, essa mudança reflete uma tendência maior no design de interiores: o retorno de elementos considerados “clássicos” ou “simples”, mas que oferecem mais funcionalidade e presença estética do que soluções automatizadas e minimalistas.