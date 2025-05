Você passa protetor solar todo dia? Dermatologistas explicam o erro que quase todo mundo comete

Você lembra de passar protetor solar todos os dias ou só quando vai à praia? Se respondeu a segunda opção, saiba que está entre a maioria — e cometendo um erro que pode custar caro à sua pele. O uso diário do protetor solar é uma das recomendações mais insistentes dos dermatologistas, mas ainda é negligenciado por grande parte da população.

Photo: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка наносит крем

A radiação ultravioleta (UV) é uma das principais causas do envelhecimento precoce da pele, aparecimento de manchas, perda de colágeno e, em casos mais graves, câncer de pele. E o mais alarmante: essa radiação não está presente apenas em dias de sol forte, mas também atravessa nuvens e janelas, afetando mesmo quem passa o dia dentro de casa ou no escritório.

De acordo com a reportagem internacional consultada, especialistas alertam que aplicar protetor solar deve ser um hábito diário, como escovar os dentes. E não basta usar qualquer produto: o ideal é optar por filtros com FPS 30 ou mais, e que ofereçam proteção contra raios UVA e UVB.

Segundo os dermatologistas, a quantidade também importa. A recomendação padrão é o equivalente a uma colher de chá para o rosto, pescoço e orelhas — áreas que mais recebem exposição. E para quem usa maquiagem, não há desculpa: existem versões do produto com textura leve, invisível ou com cor, que podem ser reaplicadas ao longo do dia sem comprometer o visual.

Outro ponto importante é a reaplicação. O efeito do protetor solar não dura o dia inteiro, especialmente se houver transpiração, contato com água ou atrito. O ideal é reaplicar a cada 2 ou 3 horas, mesmo em ambientes fechados com iluminação artificial forte ou tela de computador.

A boa notícia é que o uso consistente do produto traz benefícios reais e perceptíveis. Além de proteger contra os danos invisíveis da radiação, ele ajuda a manter a pele mais firme, uniforme e com aparência jovem por mais tempo. Estudos mostram que pessoas que usam protetor solar diariamente apresentam menos rugas e hiperpigmentações com o passar dos anos.

Mesmo nos dias nublados ou frios, a aplicação deve continuar. A ausência de sol visível não significa ausência de radiação. E para peles negras ou morenas, que muitos acreditam não precisar do produto, os especialistas são categóricos: todos os tons de pele devem se proteger igualmente.

Adotar esse cuidado simples pode ser a diferença entre envelhecer com saúde e beleza ou conviver com manchas, rugas e outros problemas dermatológicos evitáveis. Investir em um bom protetor solar é, na prática, investir em autoestima e prevenção.

Curiosamente, o conceito de filtro solar cotidiano ainda é novo para muita gente. Mas a ciência e a experiência clínica deixam claro: o futuro da pele saudável começa com um gesto simples, repetido todos os dias, sem exceção.