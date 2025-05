As raças de cães mais inteligentes do mundo — especialistas explicam o que as torna tão especiais

Nem todas as raças de cachorro são iguais quando o assunto é inteligência. Enquanto algumas aprendem comandos com poucas repetições e demonstram comportamentos altamente estratégicos, outras preferem seguir seu próprio ritmo. Mas afinal, quais são os verdadeiros “gênios” do mundo canino?

Photo: Designed be Freepik by wirestock is licensed under Public domian Собаки породы Золотистый ретривер

A inteligência canina pode ser avaliada de diferentes formas: capacidade de aprendizado, memória, obediência, resolução de problemas e até sensibilidade emocional. Algumas raças se destacam por reunir todas essas qualidades em níveis acima da média.

Segundo especialistas em comportamento e adestramento, o border collie ocupa consistentemente o topo de todos os rankings. Essa raça é capaz de aprender novos comandos com apenas cinco repetições e responder corretamente em até 95% das vezes. Usados amplamente no pastoreio, esses cães demonstram iniciativa, leitura de ambiente e capacidade de antecipar movimentos.

Em segundo lugar aparece o poodle — uma raça muitas vezes subestimada por sua aparência elegante. Extremamente adaptável, ele aprende com rapidez, é sensível ao humor do tutor e se destaca tanto em esportes caninos quanto como cão de assistência.

O pastor alemão também figura entre os mais inteligentes. Além da obediência, tem raciocínio tático, sendo capaz de tomar decisões rápidas em contextos complexos. Por isso, é amplamente utilizado por forças policiais e equipes de resgate.

Outras raças frequentemente citadas incluem o golden retriever, por sua sociabilidade e facilidade de treinamento, e o doberman, conhecido por sua vigilância e resposta rápida a estímulos. Já o labrador se destaca pelo equilíbrio entre inteligência e temperamento amigável.

Mas vale lembrar que a inteligência de um cão também depende do estímulo, da socialização e do vínculo com o tutor. Mesmo raças consideradas “menos inteligentes” podem aprender e se desenvolver muito quando inseridas em um ambiente rico e afetuoso.

No fim das contas, inteligência canina vai além dos rankings. Está na capacidade do animal de se comunicar, interpretar o mundo ao seu redor e construir conexões emocionais — algo que nenhuma lista é capaz de mensurar por completo.