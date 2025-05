O segredo de junho para flores deslumbrantes: jardineiros revelam uma regra simples e eficaz

Com a chegada de junho, o clima muda, os dias se alongam e o jardim começa a exigir atenção redobrada. É nesse momento que muitos jardineiros experientes aplicam um truque simples — mas poderoso — que faz toda a diferença no florescimento durante o verão.

Photo: Own work by RSX, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пионы

O calor crescente pode afetar diretamente o desenvolvimento das flores, tornando fundamental ajustar práticas de irrigação, adubação e manejo da luz solar para garantir plantas saudáveis e floridas.

Segundo especialistas em jardinagem, o segredo está na manutenção de uma “zona úmida constante” ao redor das raízes — sem encharcar o solo. Isso significa regar em horários estratégicos, como no início da manhã ou fim da tarde, e utilizar cobertura orgânica (como palha ou folhas secas) para manter a umidade por mais tempo.

Essa prática evita choques térmicos e impede a evaporação rápida da água, além de proteger as raízes contra o superaquecimento. Como resultado, as flores permanecem mais vibrantes e resistentes ao estresse climático típico da estação.

Outro ponto importante é ajustar a adubação. Junho é ideal para reforçar nutrientes que favorecem a floração, como fósforo e potássio. Fertilizantes líquidos de liberação rápida ajudam a preparar as plantas para o pico do verão, quando a demanda por energia cresce.

Também é recomendável observar quais plantas precisam de mais ou menos luz direta. Algumas espécies floridas, como begônias e impatiens, se beneficiam de sombra parcial em dias muito quentes. Mover vasos para locais estratégicos pode evitar queimaduras nas folhas e flores.

Além disso, a poda leve de flores murchas estimula novas brotações e melhora a estética do jardim. É um cuidado simples, mas que potencializa a vitalidade da planta ao redirecionar sua energia para flores novas.

Com pequenas mudanças e atenção aos sinais do clima, junho pode ser o mês decisivo para transformar seu jardim em um espetáculo de cores e aromas. E tudo começa com o cuidado certo na hora certa.