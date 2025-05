5 fatos surpreendentes sobre os ursos-polares que até os ambientalistas não sabiam

O urso-polar é um dos símbolos mais icônicos da vida selvagem do Ártico — imponente, resistente e adaptado a um dos climas mais extremos do planeta. Mas por trás de sua aparência majestosa, existem curiosidades que até mesmo defensores da causa animal desconhecem. A seguir, veja cinco fatos surpreendentes sobre esses predadores do gelo.

Photo: commons.wikimedia.org by Ansgar Walk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Белый медведь

Embora sejam geralmente associados à lentidão, os ursos-polares são corredores poderosos. Em terra firme, podem alcançar velocidades de até 40 km/h por curtas distâncias — um desempenho comparável ao de cavalos em galope moderado.

Segundo pesquisadores especializados em fauna ártica, esses animais também são nadadores excepcionais. Já foram registradas travessias de mais de 100 km em mar aberto sem pausas. Sua pelagem densa e as camadas de gordura ajudam a manter o calor, enquanto as patas grandes funcionam como remos naturais.

Outro fato curioso é que a pele do urso-polar é, na verdade, preta — e não branca. O que vemos como “branco” é a pelagem translúcida, que reflete a luz solar e ajuda na camuflagem sobre o gelo. A pele escura por baixo contribui para a absorção de calor, uma vantagem em um ambiente congelante.

Em termos de dieta, embora o foco principal seja a caça de focas, ursos-polares são oportunistas. Há registros de consumo de algas, ovos de aves e até lixo deixado por humanos. Em tempos de escassez, sua flexibilidade alimentar pode garantir a sobrevivência.

Por fim, os ursos-polares possuem um olfato incrivelmente apurado. São capazes de detectar uma foca escondida sob um metro de neve compacta ou a quilômetros de distância. Essa capacidade é fundamental para caçar em um ambiente onde o som e a visão são limitados pelas condições extremas.

Esses cinco fatos mostram que o urso-polar é muito mais do que um símbolo do Ártico — é uma verdadeira maravilha evolutiva, dotada de estratégias e adaptações que garantem sua sobrevivência nas regiões mais inóspitas da Terra.