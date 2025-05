Por que os cães lambem os pés dos donos? Especialistas explicam o que isso realmente significa

Muitos tutores de cães já passaram por isso: ao tirar os sapatos e relaxar em casa, o animal se aproxima e começa a lamber insistentemente os pés. Apesar de parecer um gesto estranho ou até engraçado, esse comportamento tem origens profundas na psicologia e no instinto canino.

Photo: Designed by Freepik by DejaVu Designs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Недовольная собака

As lambidas fazem parte da linguagem social dos cães e podem ter múltiplos significados, dependendo do contexto e da personalidade do animal. Quando direcionadas aos pés, elas carregam interpretações específicas — que vão desde a busca por atenção até uma forma de expressar afeto ou submissão.

De acordo com especialistas em comportamento animal, a região dos pés acumula naturalmente odores que o cão identifica como únicos de seu tutor. O ato de lamber funciona, nesse caso, como uma forma de reconhecimento e conexão olfativa. Além disso, o sabor do suor e dos sais minerais pode estimular a curiosidade sensorial do animal.

Outro motivo possível é a tentativa de chamar atenção. Cães que se sentem negligenciados ou que desejam brincar aprendem, com o tempo, que certos comportamentos — como lamber os pés — provocam uma reação imediata do tutor, seja ela positiva ou negativa.

Há também a hipótese do comportamento compulsivo. Se o ato de lamber ocorre de forma insistente, repetitiva e fora de contexto, pode ser sinal de ansiedade, tédio ou estresse. Nesses casos, recomenda-se observar outros comportamentos e, se necessário, consultar um veterinário ou adestrador especializado.

Em alguns cães, lamber os pés também está relacionado à expressão de submissão. Como parte da hierarquia do grupo, o animal reconhece o tutor como figura dominante e utiliza as lambidas como forma de respeito e pacificação.

Por mais inusitado que pareça, esse gesto pode ser uma forma sincera de afeto. O importante é analisar a frequência, o contexto e o bem-estar geral do animal. Em situações normais, não há motivo para preocupação — apenas mais uma curiosidade da complexa linguagem dos cães.