Alerta global: população de abelhas está colapsando e ameaça ecossistemas inteiros

O desaparecimento silencioso das abelhas tem se tornado um dos maiores alertas ambientais do século XXI. Segundo cientistas de diversas instituições internacionais, a população desses polinizadores essenciais está em declínio acelerado em várias regiões do planeta — com possíveis consequências devastadoras para a agricultura e os ecossistemas naturais.

Photo: commons.wikimedia.org by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пчела

Estudos recentes apontam que em países da Europa, América do Norte, Ásia e América Latina, colmeias estão se esvaziando de forma inexplicável. A chamada "síndrome do colapso das colônias" (CCD, na sigla em inglês) já afeta espécies domesticadas e selvagens.

De acordo com pesquisadores envolvidos no monitoramento global, os principais fatores desse declínio incluem o uso excessivo de pesticidas (em especial os neonicotinóides), a perda de habitat por expansão agrícola e urbana, a disseminação de parasitas como o ácaro Varroa destructor e os efeitos das mudanças climáticas, que alteram padrões de floração e afetam a nutrição das abelhas.

As abelhas são responsáveis por cerca de 75% da polinização de culturas alimentares no mundo. Sem sua atuação, plantas como maçã, café, amêndoas, abóbora e morango teriam sua produção drasticamente reduzida, elevando os preços e gerando insegurança alimentar global.

Além da polinização agrícola, elas também mantêm o equilíbrio de ecossistemas silvestres, permitindo a regeneração de florestas e campos naturais. Seu desaparecimento representaria uma reação em cadeia que afetaria aves, mamíferos e outros insetos.

Em resposta à crise, organizações ambientais e governos estão lançando programas para criação de zonas livres de pesticidas, incentivo ao plantio de flores nativas e educação sobre práticas agrícolas sustentáveis. Apicultores também têm buscado alternativas para fortalecer colônias, como a criação de abelhas resistentes a parasitas e alimentação suplementar nos períodos de escassez.

Especialistas reforçam que a proteção das abelhas não é apenas uma causa ambiental, mas uma questão de sobrevivência coletiva. Sem elas, o planeta perde parte de sua capacidade de produzir alimentos e regenerar a vida vegetal.

Salvar as abelhas exige ação coordenada entre cientistas, agricultores, políticos e cidadãos comuns. O tempo está se esgotando — e o zumbido que desaparece pode ser o sinal de um colapso maior em andamento.