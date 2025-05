Cílios postiços estão de volta: o acessório favorito dos anos 2000 vira tendência em 2025

Um item que já foi símbolo de exagero nos anos 2000 voltou a dominar as passarelas, os tutoriais de maquiagem e os feeds do Instagram: os cílios postiços. Em 2025, eles reaparecem como tendência forte, agora com novas formas de uso, estilos repaginados e uma abordagem mais criativa no mundo da beleza.

Photo: flickr.com by Jenn Durfey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тушь для ресниц

Marcas de cosméticos e maquiadores renomados estão investindo nesse retorno com propostas que vão do clássico ao dramático, trazendo os cílios para além da função de alongar — eles agora expressam personalidade, humor e até posicionamento estético.

Segundo especialistas em moda e maquiagem, a nova onda dos cílios postiços está diretamente ligada ao movimento “dopamine beauty”, que valoriza o uso ousado da maquiagem como forma de prazer, liberdade e autoexpressão. Ao contrário de épocas anteriores, a ideia não é parecer natural, mas sim destacar e brincar com a estética.

Entre os estilos mais populares estão os cílios com volume concentrado no canto externo, os modelos coloridos ou decorados com brilho e até versões artísticas aplicadas em padrões gráficos. A tendência acompanha o aumento da influência de culturas pop, como o K-beauty e o visual de passarela da era Y2K.

Outro fator que impulsiona o retorno dos cílios postiços é a popularização dos modelos reutilizáveis e de fácil aplicação. Marcas apostam em tecnologias como tiras magnéticas e colas hipoalergênicas, que tornam o uso mais prático e confortável para o dia a dia.

Nas redes sociais, tutoriais de como aplicar, estilizar e até customizar cílios estão em alta. Celebridades e influenciadoras adotam o visual sem medo de exagerar — e isso tem estimulado mais pessoas a experimentar o acessório como parte do look.

Embora ainda existam adeptos do estilo “clean girl” e da maquiagem minimalista, a tendência atual mostra que há espaço para diversidade estética. O importante é que a maquiagem reflita a identidade e o humor de quem a usa — e os cílios postiços, agora, são uma ferramenta poderosa nessa narrativa visual.

Seja para um look glamouroso de festa ou para dar um toque divertido ao visual cotidiano, os cílios postiços mostram que o exagero voltou — e com muito estilo.