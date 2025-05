Folha de louro pode ser perigosa na cozinha: especialistas alertam sobre riscos comuns

Presente em quase todas as cozinhas, a folha de louro é um dos temperos mais tradicionais da culinária brasileira. Utilizada para dar sabor a caldos, ensopados e carnes, ela é valorizada por seu aroma marcante e propriedades digestivas. No entanto, o que poucos sabem é que esse ingrediente aparentemente inofensivo pode trazer riscos reais à saúde e à segurança quando usado de forma inadequada.

Photo: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ лавровый лист

Muitos cozinheiros amadores e até profissionais costumam adicionar a folha de louro inteira durante o preparo e esquecem de retirá-la antes de servir. Essa prática, segundo especialistas, pode causar acidentes inesperados à mesa, principalmente quando ingerida acidentalmente.

De acordo com o site Pravda.ru, o maior risco está no formato rígido e pontiagudo da folha seca, que não se desfaz facilmente no processo de cozimento. Quando ingerida inteira, ela pode causar lesões na mucosa da boca, garganta ou até mesmo perfurações no trato digestivo, principalmente em crianças e idosos.

Além disso, seu consumo acidental pode provocar engasgos ou desconfortos digestivos. Por esse motivo, chefs e nutricionistas recomendam que a folha de louro seja sempre retirada dos pratos antes de serem servidos ou, alternativamente, utilizada em infusores ou saquinhos de pano culinário, o que facilita sua remoção.

Outro ponto importante é o armazenamento. Quando mantida por muito tempo em ambientes úmidos ou mal ventilados, a folha de louro pode desenvolver fungos e mofos invisíveis a olho nu, tornando-se um vetor de contaminações alimentares. O ideal é armazená-la em frascos herméticos, longe da luz e do calor.

Apesar dos riscos, a folha de louro continua sendo um ingrediente valioso na cozinha, desde que usada com atenção. Suas propriedades antimicrobianas e antioxidantes são bem documentadas, e seu aroma característico pode elevar o sabor de diversos pratos tradicionais.

Portanto, ao usá-la, basta tomar alguns cuidados simples: evitar deixá-la no prato final, não reutilizar folhas já cozidas e sempre verificar sua conservação antes do uso. Com responsabilidade, é possível aproveitar todos os benefícios do louro sem sustos à mesa.