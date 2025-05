Como eliminar baratas da sua casa de forma eficaz e segura, segundo especialistas

Encontrar baratas dentro de casa é uma das experiências mais desagradáveis para qualquer morador. Além do nojo que provocam, esses insetos são conhecidos por transportar microrganismos patogênicos e se reproduzir com rapidez impressionante. Por isso, controlar uma infestação exige ação imediata e estratégica.

Photo: https://commons.wikimedia.org by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ дезинфекция

Embora o aparecimento isolado de uma barata nem sempre indique uma infestação, é importante observar sinais como fezes, ovos e cheiro característico nos ambientes — especialmente na cozinha e no banheiro, onde há maior umidade e restos de alimentos.

Segundo o portal Pravda.ru, o primeiro passo é identificar os pontos de entrada e esconderijo desses insetos: rachaduras nas paredes, frestas de rodapés, ralos e atrás de eletrodomésticos são locais comuns. O uso de vedantes e telas pode bloquear rotas de acesso e dificultar a proliferação.

Além disso, a higiene é fundamental. Manter o ambiente limpo, sem restos de comida sobre bancadas ou no chão, e esvaziar regularmente o lixo, reduz as fontes de alimentação das baratas. É recomendável também armazenar alimentos em potes fechados e evitar acúmulo de papelão, onde elas costumam se esconder.

Para o combate direto, existem opções caseiras e profissionais. Iscas gel com inseticidas específicos são eficazes e podem ser aplicadas de forma segura em locais estratégicos. No entanto, em casos mais graves, a dedetização profissional pode ser necessária, especialmente quando as baratas se reproduzem em áreas estruturais difíceis de acessar.

Uma dica importante é evitar o uso indiscriminado de sprays aerossóis, que apenas dispersam os insetos e podem provocar resistência aos princípios ativos. Além disso, esses produtos costumam conter substâncias tóxicas que exigem ventilação adequada após o uso.

Como medida preventiva, especialistas recomendam fazer inspeções periódicas nos ambientes, especialmente em edifícios antigos, e manter uma rotina de limpeza cuidadosa. A manutenção hidráulica também é crucial, já que canos com vazamentos criam ambientes úmidos ideais para a sobrevivência desses insetos.

Eliminar baratas exige paciência e consistência. Com medidas bem orientadas e acompanhamento adequado, é possível livrar-se da infestação e garantir um lar mais seguro e saudável para todos os moradores.