Segredo para hortênsias exuberantes: como cuidar da planta que floresce por meses

As hortênsias são flores queridas por jardineiros de todas as partes do mundo. Suas inflorescências arredondadas e abundantes, que variam do azul ao rosa, branco e lilás, tornam qualquer jardim mais elegante e romântico. No entanto, para que floresçam com vigor e por mais tempo, é necessário aplicar cuidados específicos ao longo do ano.

Photo: Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гортензия

Essas plantas, pertencentes ao gênero Hydrangea, preferem locais com boa luminosidade indireta e solo levemente ácido, rico em matéria orgânica. O segredo para uma floração intensa está no equilíbrio entre poda, irrigação e adubação adequada.

Segundo o site Pravda.ru, o primeiro passo é escolher o local ideal para o plantio: hortênsias gostam de sombra parcial, especialmente nas regiões mais quentes. A exposição solar intensa pode queimar suas folhas e comprometer a formação das flores.

Durante a primavera e o verão, é essencial manter o solo sempre úmido, sem encharcar. Regas regulares pela manhã são recomendadas, principalmente em períodos secos. No inverno, a irrigação deve ser reduzida para evitar o apodrecimento das raízes.

A poda correta também influencia diretamente a floração. Para hortênsias que florescem em ramos do ano anterior, como a Hydrangea macrophylla, a poda deve ser feita logo após o término da floração, removendo apenas os galhos secos e flores murchas. Já as variedades que florescem em novos ramos podem ser podadas no fim do inverno ou início da primavera.

Outro fator importante é a adubação. Aplicar fertilizantes ricos em fósforo e potássio, especialmente no início da primavera, estimula a formação de botões florais. Evite o uso excessivo de nitrogênio, pois favorece o crescimento das folhas em detrimento das flores.

Uma curiosidade interessante é que o pH do solo influencia a cor das flores: solos ácidos (pH abaixo de 6) tendem a produzir flores azuladas, enquanto solos alcalinos (pH acima de 7) resultam em flores rosadas. Jardineiros experientes usam isso a seu favor para controlar as tonalidades.

As hortênsias também se beneficiam da cobertura com palha ou folhas secas durante o outono, o que ajuda a proteger as raízes das geadas e manter a umidade no solo. Com esses cuidados, a planta pode florescer por muitos anos, transformando o jardim em um verdadeiro espetáculo visual.