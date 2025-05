Azul-marinho conquista a moda em 2024 e desafia as cores tradicionais da estação

Se há uma cor que dominou silenciosamente as passarelas e os guarda-roupas em 2024, foi o azul-marinho. Tradicionalmente associado a uniformes e sobriedade, esse tom escuro de azul agora brilha como protagonista em coleções de estilistas renomados e influenciadores de moda.

Photo: Designed be Freepik by kroshka-nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в летнем платье

Longe de ser apenas um substituto do preto, o azul-marinho ganhou vida própria, sendo incorporado em vestidos de festa, alfaiataria moderna e até mesmo looks casuais com uma pegada elegante e minimalista.

De acordo com o site Pravda.ru, a tendência foi reforçada por marcas como Dior, Valentino e Armani, que apresentaram coleções onde o azul-marinho surgia como centro das atenções. Além disso, celebridades como Cate Blanchett e Zendaya apareceram em tapetes vermelhos com peças nesse tom, o que ajudou a consolidar sua popularidade.

O fascínio pelo azul-marinho também pode ser explicado por seu caráter atemporal. Diferente de tons vibrantes que costumam sair de moda rapidamente, ele oferece um equilíbrio entre formalidade e criatividade, sendo ideal tanto para o ambiente corporativo quanto para eventos sociais sofisticados.

Consultores de imagem apontam que essa cor favorece todos os tons de pele e pode ser combinada com uma variedade de outras cores — do branco clássico ao laranja ousado. O azul-marinho também aparece com destaque em acessórios como bolsas estruturadas, sapatos de couro e joias com pedras azuis profundas.

Outro fator que impulsiona sua ascensão é a busca por peças sustentáveis e duráveis. Em tempos de consumo consciente, o azul-marinho representa uma escolha inteligente: elegante, discreto e menos suscetível a parecer “fora de moda”.

Para quem deseja adotar a tendência, os especialistas recomendam começar com peças-chave, como um blazer azul-marinho bem cortado ou uma saia midi nesse tom. A partir daí, é possível montar looks completos que transitam entre o clássico e o contemporâneo.

Em um mundo da moda cada vez mais instável, o azul-marinho surge como símbolo de estabilidade, sofisticação e versatilidade. Talvez por isso, ele tenha se tornado a cor de confiança para 2024 — uma tendência que não apenas segue o momento, mas que promete permanecer.