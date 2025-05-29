Negόcios Rússia Mundo CPLP Sociedade Desporto Ciência Saúde
News All >

O que é aura, como descobrir sua cor e por que isso revela mais sobre você do que imagina

Vida

Идея о том, что каждый человек излучает невидимое энергетическое поле — так называемую ауру — не нова, но набирает силу с ростом интереса к самопознанию и духовным практикам. Согласно некоторым эзотерическим течениям и альтернативным методам лечения, аура подобна вибрационной сигнатуре, отражающей наше эмоциональное, умственное и даже физическое состояние. Более того, цвет этой ауры может раскрыть глубокие аспекты личности каждого человека и текущий момент жизни.

Cathartes aura ssp. aura
Photo: commons.wikimedia.org by Anja J., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cathartes aura ssp. aura

Хотя традиционная наука пока не признает ауру как измеримую сущность, многие люди сообщают о возможности ее восприятия, будь то посредством медитации, техник концентрации или с помощью таких приборов, как специальные камеры. В недавнем руководстве, опубликованном бразильским порталом O Globo, подробно объясняется, как определить цвет своей ауры и что может означать каждый оттенок.

Согласно материалу, существует несколько способов попытаться визуализировать свою ауру. Один из самых простых — встать перед белым фоном в комнате с мягким освещением и наблюдать за краем своего тела, отраженным в зеркале или в проецируемой тени. Приложив терпение и внимание, можно заметить легкий цвет или блеск, окружающий силуэт. Другой вариант — обратиться за помощью к человеку с энергетической чувствительностью или использовать приложения, имитирующие чтение ауры на основе фотографий и поведенческих моделей.

Наиболее распространенные цвета, связанные с аурой:

  • Синий: ассоциируется со спокойствием, сочувствием и ясным общением.
  • Красный: символизирует силу, страсть и физическую энергию.
  • Зеленый: ассоциируется с исцелением, равновесием и щедростью.
  • Желтый: отражает креативность, радость и интеллект.
  • Фиолетовый: связан с духовностью, интуицией и повышенной чувствительностью.
  • Оранжевый: энергия энтузиазма, общительности и оптимизма.

По мнению экспертов, аура не статична. Оно может меняться в зависимости от эмоционального состояния и даже среды, в которой находится человек. Моменты стресса, грусти или сильной эйфории могут временно изменить преобладающий тон ауры. Поэтому многие специалисты по холистической терапии используют чтение ауры в качестве дополнительного инструмента в консультациях, оценивая энергетический баланс пациента.

Помимо непосредственного наблюдения, для «очищения» или укрепления ауры рекомендуются такие практики, как медитация, йога, рейки и энергетические ванны. Есть также те, кто использует особые кристаллы, бинауральные ритмы или дыхательные упражнения для восстановления баланса личной энергии и естественного сияния аурического поля.

Независимо от индивидуальных убеждений, изучение концепции ауры может стать интересным способом поразмышлять о себе, развить эмоциональную чувствительность и углубить восприятие того, что нас окружает. В конце концов, даже если она невидима, энергия, которую мы излучаем — и которую чувствуем — является неотъемлемой частью нашего присутствия в мире.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
anastasiya_zhukova
Agora a ler
Cientistas fazem descoberta sombria nos oceanos da Terra — e ela preocupa especialistas
Ciência
Cientistas fazem descoberta sombria nos oceanos da Terra — e ela preocupa especialistas
Astrônomos descobrem objeto que leva 25 mil anos para orbitar o Sol
Ciência
Astrônomos descobrem objeto que leva 25 mil anos para orbitar o Sol
Mais populares
Tigre siberiano volta à natureza — projeto ousado reacende esperança na Rússia

Pesando até 300 kg, o tigre siberiano retorna a seu habitat original após séculos de caça. Iniciativa marca novo capítulo na conservação.

Tigre siberiano volta à natureza — projeto ousado reacende esperança na Rússia
Predador destemido ataca animais 30 vezes maiores — e se torna estrela da natureza
Predador destemido ataca animais 30 vezes maiores — e se torna estrela da natureza
Sol está matando os satélites da SpaceX — e ninguém estava preparado
Pressão alta? Veja 7 formas naturais de baixar sem remédio e com segurança
Especialistas explicam por que os gatos encaram paredes e parecem ver “algo invisível” Vladan Djurich Psicólogos e artistas explicam como voltar a desenhar na fase adulta, mesmo sem prática Olesya Kireeva Perder peso não depende do seu metabolismo: entenda o que realmente influencia Julia Homiakova
NASA detecta anomalia sob a crosta terrestre — e ela está se espalhando
Quer viver 100 anos? 7 hábitos simples que unem quem chega lá com saúde
Alívio para costas tensas: postura Baby Cobra pode transformar sua coluna
Alívio para costas tensas: postura Baby Cobra pode transformar sua coluna
últimos materiais
Se suas tomates começaram a florescer, siga estes 7 gestos para uma colheita espetacular
Uma bebida que você tem em casa pode deixar seu piso de madeira brilhando
Como limpar travesseiro amarelado com truque caseiro simples e eficaz
Três itens que você nunca deve lavar na lava-louças — o último é o mais comum
Como proteger seus pepinos das lesmas — sem veneno e com eficácia
Esta planta perfuma sua casa e afasta mosquitos — virou febre na primavera
Cientistas descobrem por que os percevejos se multiplicaram com o surgimento das cidades
Cientistas injetam DNA humano de 40 mil anos em ratos — e o resultado é assustador
Cientistas fazem descoberta sombria nos oceanos da Terra — e ela preocupa especialistas
Pela 1ª vez, cientistas encontram água congelada em estrela bebê fora do Sistema Solar
EnglishРусскийDeutschFrançais
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2025, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.