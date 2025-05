Se suas tomates começaram a florescer, siga estes 7 gestos para uma colheita espetacular

Ver as primeiras flores se abrirem nas plantas de tomate é sempre um momento empolgante para quem cultiva hortas em casa. Mas é justamente nesse estágio que os cuidados devem ser intensificados, pois o que você fizer agora pode determinar o sucesso — ou o fracasso — da colheita. Especialistas em jardinagem compartilham sete gestos fundamentais para transformar flores em frutos saudáveis e abundantes.

Photo: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор томатов

Com base em práticas de horticultura consagrada e experiências de produtores urbanos, o site francês Laho Rooftop reuniu recomendações práticas e acessíveis para aplicar no momento exato em que os tomates começam a florescer. Os conselhos são voltados tanto para hortas em terra quanto para vasos e jardineiras em varandas ou coberturas.

O primeiro gesto é garantir que as plantas recebam pelo menos 6 a 8 horas de luz solar direta por dia. A exposição à luz é essencial para a fotossíntese e para o desenvolvimento das flores em frutos. O segundo é regar de forma consistente, preferencialmente pela manhã, evitando encharcar o solo e molhar as folhas — o que pode favorecer fungos.

O terceiro cuidado envolve a adubação. Nessa fase, é importante fornecer fertilizantes ricos em potássio e fósforo, que estimulam a floração e a frutificação, em vez de nitrogênio excessivo, que favorece folhas mas atrasa os frutos. O quarto gesto é realizar a poda dos brotos laterais (chamados "ladrões") que nascem entre o caule principal e os galhos — isso direciona a energia da planta para a produção de frutos.

O quinto ponto destacado é o controle de pragas, como pulgões e moscas-brancas, que atacam flores e brotos. O uso de soluções naturais, como óleo de neem ou sabão potássico, ajuda a manter o equilíbrio ecológico. O sexto gesto é manter um solo bem ventilado e solto, garantindo que as raízes recebam oxigênio suficiente.

Por fim, o sétimo cuidado é estimular a polinização. Em locais com pouca presença de insetos, recomenda-se agitar levemente as flores ou usar um pincel para simular a ação de abelhas, aumentando as chances de fecundação e, portanto, de produção de tomates.

Com esses gestos simples, é possível transformar o florescimento das plantas de tomate em uma colheita realmente espetacular. O segredo está na observação cuidadosa, no uso de técnicas naturais e no respeito ao ritmo da planta. Uma horta bem cuidada é mais do que um espaço produtivo — é um exercício diário de conexão com a natureza e com o próprio tempo.