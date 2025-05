Como limpar travesseiro amarelado com truque caseiro simples e eficaz

Com o tempo, é comum que travesseiros fiquem amarelados, mesmo quando utilizamos fronhas e fazemos trocas frequentes de roupa de cama. O acúmulo de suor, oleosidade natural da pele e resíduos de produtos como cremes e shampoos é o principal responsável pelas manchas. E mais do que uma questão estética, essas manchas indicam que é hora de higienizar o travesseiro profundamente.

Photo: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Расстеленная постель

Felizmente, não é preciso investir em produtos caros ou recorrer a lavanderias especializadas. Um truque caseiro simples, utilizando ingredientes que muita gente já tem em casa, tem ganhado destaque nas redes sociais por sua eficácia em restaurar a brancura dos travesseiros. A receita, que viralizou entre donas de casa e perfis de organização, foi compartilhada recentemente pelo site brasileiro Catraca Livre.

O método consiste em uma mistura potente de bicarbonato de sódio, vinagre branco, água quente e detergente neutro. Basta encher a máquina de lavar com água quente (ou utilizar um balde grande), adicionar meia xícara de bicarbonato, um copo de vinagre, algumas colheres de detergente e deixar os travesseiros de molho por pelo menos uma hora. Depois disso, é só iniciar o ciclo de lavagem com enxágue duplo.

De acordo com relatos de quem testou o método, o resultado é visível logo após a primeira aplicação. O bicarbonato atua como agente clareador, neutralizando odores e soltando a sujeira impregnada. Já o vinagre age como desinfetante natural, eliminando microrganismos e ajudando a dissolver a oleosidade acumulada. O detergente complementa a limpeza, removendo resíduos superficiais e deixando o tecido com aroma leve e agradável.

É importante verificar, antes da lavagem, se o travesseiro pode ser submerso — alguns modelos com enchimento sintético ou estrutura de espuma não são compatíveis com esse tipo de limpeza. No caso de travesseiros laváveis, a secagem deve ser feita preferencialmente ao sol, para garantir que o interior fique completamente seco e evitar mofo.

Especialistas recomendam repetir esse processo de higienização a cada dois ou três meses, mesmo que o travesseiro não apresente manchas visíveis. Isso contribui para a saúde respiratória, reduzindo a proliferação de ácaros e bactérias, especialmente em pessoas alérgicas. Além disso, prolonga a vida útil do item, evitando que precise ser trocado com tanta frequência.

Para quem busca soluções naturais e econômicas no dia a dia, o truque para limpar travesseiros amarelados se mostra uma alternativa prática e eficaz. Em tempos de preocupação com saúde e bem-estar, cuidar de onde se descansa também é uma forma de autocuidado — e, com esse método, é possível fazer isso sem gastar muito.