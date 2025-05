Três itens que você nunca deve lavar na lava-louças — o último é o mais comum

Com a rotina acelerada e o avanço da tecnologia doméstica, a lava-louças se tornou uma aliada indispensável em muitas cozinhas modernas. No entanto, seu uso indiscriminado pode acabar danificando utensílios e até comprometer o funcionamento do próprio eletrodoméstico. Especialistas alertam que existem alguns objetos que, embora pareçam compatíveis, jamais deveriam ser colocados na máquina.

Um estudo publicado recentemente por especialistas em eletrodomésticos e comportamento do consumidor revelou quais são os três itens mais frequentemente mal utilizados na lava-louças. A lista, que ganhou destaque no portal italiano Tutto Notizie, mostra que o último item é o mais comum — e o mais ignorado.

O primeiro erro apontado é lavar facas de chef ou de corte preciso na lava-louças. Apesar de parecerem resistentes, essas facas perdem rapidamente o fio de corte devido à ação abrasiva da água quente e dos detergentes agressivos. Além disso, a vibração do ciclo pode causar microfissuras na lâmina, comprometendo seu desempenho e segurança.

O segundo item são os recipientes plásticos leves, especialmente os que não possuem a indicação "próprio para lava-louças". Com o calor excessivo, eles podem deformar, liberar substâncias químicas e até entupir os filtros da máquina. Mesmo os plásticos mais resistentes, se colocados na parte inferior da máquina, ficam expostos diretamente à fonte de calor e correm risco de danos.

O terceiro — e mais surpreendente — é a tábua de madeira. Embora muita gente coloque tábuas de corte na lava-louças por praticidade, essa prática é altamente prejudicial. A madeira absorve água, e o calor do ciclo acelera rachaduras, deformações e a proliferação de fungos e bactérias nas fibras internas. Com o tempo, mesmo a madeira tratada perde sua integridade e se torna perigosa para o uso alimentar.

De acordo com os especialistas, o ideal é lavar esses itens à mão, com água morna, sabão neutro e uma esponja não abrasiva. No caso das facas, é essencial secar imediatamente após a lavagem para evitar oxidação. Já as tábuas de madeira devem ser higienizadas com cuidado e, de tempos em tempos, tratadas com óleo mineral para conservar sua estrutura.

Outro erro comum relacionado à lava-louças é sobrecarregar a máquina ou posicionar mal os utensílios. Talheres agrupados, copos empilhados ou panelas bloqueando os jatos de água comprometem a eficiência da limpeza e aumentam o risco de quebra. Seguir as instruções do fabricante e organizar corretamente os itens garante melhor desempenho e prolonga a vida útil do aparelho.

No fim, a praticidade da lava-louças não deve substituir o bom senso e o cuidado com utensílios específicos. Saber o que pode ou não ser colocado dentro dela evita prejuízos e contribui para uma rotina mais segura e durável na cozinha. Afinal, pequenos hábitos fazem grande diferença no dia a dia.