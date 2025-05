Como proteger seus pepinos das lesmas — sem veneno e com eficácia

Se você cultiva pepinos em casa, sabe o quanto é frustrante ver as folhas e frutos danificados por lesmas e caracóis. Esses pequenos invasores noturnos podem destruir uma planta inteira em poucos dias, deixando trilhas de muco e buracos nas folhas. A boa notícia é que jardineiros experientes estão recorrendo a soluções naturais e eficazes — sem precisar usar venenos ou pesticidas tóxicos.

Photo: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурец

As técnicas de controle ecológico estão ganhando destaque entre quem pratica jardinagem sustentável. Em vez de recorrer a produtos químicos que podem contaminar o solo e afetar outras formas de vida, os métodos propostos envolvem barreiras físicas, repelentes caseiros e a escolha inteligente do local de plantio. Um artigo detalhado sobre essas práticas foi publicado pelo site italiano Trasporti Mitos Group.

Uma das estratégias mais simples é a criação de barreiras ao redor das plantas. Pode-se usar cascas de ovo trituradas, areia grossa ou até serragem — materiais que incomodam as lesmas ao entrarem em contato com seu corpo sensível. Outra dica eficaz é usar tiras de cobre, que produzem pequenas descargas elétricas naturais quando tocadas pelos moluscos, impedindo que avancem até o caule da planta.

Além disso, é possível atrair predadores naturais para o jardim. Sapos, pássaros e até galinhas ajudam a controlar a população de lesmas de forma orgânica. Plantar espécies que atuam como repelentes naturais também contribui para manter os invasores longe: alecrim, hortelã e arruda são exemplos de plantas que desagradam o olfato das lesmas.

Outra abordagem sugerida é o uso de armadilhas feitas com recipientes rasos cheios de cerveja. O cheiro atrai as lesmas, que caem no líquido e não conseguem sair. Esse método é muito utilizado na Europa e tem se mostrado eficiente em pequenas hortas urbanas. O importante é posicionar as armadilhas perto das áreas mais afetadas e renová-las com frequência.

Especialistas também recomendam evitar o excesso de umidade, pois ambientes muito úmidos favorecem a atividade das lesmas. Regar as plantas pela manhã, manter o solo bem drenado e remover folhas mortas pode reduzir significativamente a presença desses animais. A limpeza regular do canteiro é essencial para eliminar os esconderijos naturais dos invasores.

Importante ressaltar que o uso de venenos, além de ineficaz a longo prazo, pode comprometer a saúde do solo, afastar insetos polinizadores e até prejudicar animais domésticos. Por isso, os métodos naturais têm sido cada vez mais valorizados por quem deseja uma horta saudável e produtiva.

Com um pouco de atenção e algumas práticas simples, é possível proteger os pepinos de forma segura e sustentável. Afinal, cultivar alimentos sem agrotóxicos começa com o cuidado com cada detalhe — inclusive com a forma como lidamos com pragas como as lesmas.