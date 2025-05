Esta planta perfuma sua casa e afasta mosquitos — virou febre na primavera

Com a chegada da primavera, muitas pessoas procuram formas naturais de deixar a casa mais agradável — tanto no visual quanto no aroma. E uma planta em particular tem se tornado a queridinha da estação. Além de perfumar suavemente o ambiente, ela tem um efeito surpreendente: repele mosquitos de forma eficaz e sem produtos químicos. O interesse por essa planta explodiu nas últimas semanas, especialmente entre quem busca soluções sustentáveis para o bem-estar doméstico.

Photo: commons.wikimedia.org by Maksim S., https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лимонник

Trata-se da citronela, uma planta de folhas longas e aromáticas, cujo perfume cítrico é inconfundível. Muito utilizada em velas, sprays e óleos essenciais, a citronela na forma natural se mostrou ainda mais potente contra insetos — especialmente pernilongos. Isso ocorre porque suas folhas liberam um composto volátil que interfere na capacidade dos mosquitos de localizar o odor corporal humano. Os detalhes sobre seu uso crescente foram publicados em uma matéria do portal italiano Il Meteo.

Segundo especialistas em botânica, o sucesso da citronela se deve não apenas à sua eficácia, mas também à facilidade de cultivo. Ela se adapta bem tanto em vasos quanto em canteiros, requer pouca manutenção e cresce rápido em climas tropicais e subtropicais. Quando colocada próxima a janelas, varandas ou portas, cria uma barreira natural contra insetos, sem comprometer o conforto de quem está no ambiente.

Além de repelente, a planta também é elogiada por seu valor ornamental. Suas folhas lembram capim-limão e dão um toque de frescor ao espaço. Algumas pessoas inclusive a utilizam como elemento decorativo em cozinhas e salas de estar, aproveitando o aroma para substituir difusores artificiais. Por isso, ela tem ganhado espaço não só em jardins, mas também dentro das casas.

Outro ponto positivo é que a citronela pode ser utilizada em compostos caseiros, como sprays feitos com água destilada e extrato das folhas. Essa versatilidade permite que cada pessoa adapte o uso de acordo com sua necessidade — seja em ambientes abertos ou fechados. E, diferente de muitos produtos comerciais, não representa risco tóxico para crianças, animais domésticos ou pessoas alérgicas.

Com a popularização, muitas floriculturas e lojas especializadas têm registrado aumento na procura pela planta, especialmente nas regiões mais quentes do Brasil. Agricultores urbanos e jardineiros amadores relatam bons resultados e recomendam o plantio combinado com outras espécies repelentes, como manjericão, lavanda e alecrim.

Os especialistas alertam, no entanto, que o efeito da citronela depende da manutenção adequada: as folhas devem estar sempre saudáveis e, de preferência, levemente agitadas pelo vento ou por brisas naturais, o que ajuda a liberar os compostos aromáticos. A rega deve ser moderada e o solo bem drenado, para evitar o acúmulo de água e o apodrecimento das raízes.

No momento em que cresce a preocupação com os impactos de produtos químicos no meio ambiente e na saúde, soluções naturais como a citronela ganham cada vez mais espaço. E se uma planta pode deixar a casa mais bonita, cheirosa e ainda espantar mosquitos — por que não apostar nessa tendência?