Por que uma cobra morde a si mesma? Especialistas explicam esse fenômeno raro e chocante

Imagine observar uma cobra enrolada em si mesma — e de repente, ela crava os dentes no próprio corpo. Parece cena de filme ou pesadelo, mas esse tipo de comportamento já foi registrado por criadores e herpetologistas ao redor do mundo.

Embora seja extremamente raro, o autoataque em serpentes é um fenômeno real. E quando acontece, costuma ter causas bem específicas — geralmente ligadas a condições ambientais, fisiológicas ou de manejo inadequado.

Especialistas alertam: esse comportamento não deve ser interpretado como “suicídio animal”, mas sim como uma falha no sistema sensorial da cobra, muitas vezes agravada por estresse térmico ou estímulos visuais incorretos.

1. Temperatura fora do ideal

As cobras são ectotérmicas, ou seja, regulam a temperatura corporal a partir do ambiente. Quando expostas a calor excessivo — como em terrários mal ajustados ou iluminação direta constante — podem entrar em estado de hiperatividade e confusão sensorial.

Nesse estado, é possível que interpretem partes do próprio corpo como algo externo. O calor excessivo também acelera o metabolismo e pode gerar uma “fome desorientada”.

2. Estresse e confinamento

Espaços pequenos, falta de esconderijos, manipulação constante ou ausência de rotina estável podem estressar profundamente o animal. Em répteis, o estresse se manifesta de maneiras atípicas — incluindo movimentos erráticos e comportamentos autodestrutivos.

3. Reflexo de alimentação mal conduzida

Se a cobra é alimentada com frequência de forma muito artificial (por exemplo, com pinças que simulam movimento) e passa fome por longos períodos, pode associar o próprio movimento à ideia de presa. Isso ocorre especialmente com espécies que têm visão fraca e dependem de sensores térmicos.

4. Doenças neurológicas ou infecções

Distúrbios no sistema nervoso central, inflamações ou parasitas podem afetar a orientação espacial do animal, provocando reações contra o próprio corpo. Nesses casos, o comportamento costuma ser repetitivo e progressivo.

5. Como evitar esse tipo de incidente

Manter temperatura e umidade ideais, oferecer ambiente enriquecido, respeitar a rotina de alimentação e garantir períodos de calma são fundamentais. Cobras bem cuidadas raramente manifestam esse tipo de anomalia comportamental.

Se notar sinais de comportamento estranho — como agitação incomum, mordidas em si mesma ou movimentos circulares sem direção — procure um veterinário especializado em animais exóticos.

A natureza das cobras é instintiva, precisa e silenciosa. Quando algo foge disso, é sempre um sinal de que algo está errado no ambiente — e não na essência do animal.