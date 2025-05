Estes 3 tons parecem inofensivos, mas arruínam a decoração da casa — veja por quê

Escolher as cores para decorar um ambiente pode parecer simples — mas é aí que muitos caem em armadilhas visuais. Algumas tonalidades que parecem neutras ou elegantes no papel, acabam criando espaços monótonos, pesados ou até desconfortáveis na prática.

Photo: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Минималистичный дизайн гостиной

Decoradores experientes alertam: a cor certa pode valorizar a luz natural, dar amplitude, trazer conforto e harmonia. Já a cor errada pode achatar o espaço, cansar os olhos ou transmitir uma sensação de frieza e desânimo.

Veja a seguir três cores que, segundo especialistas, devem ser usadas com muito cuidado — ou evitadas por completo em certas situações.

1. Bege amarelado: o neutro que envelhece

Por muitos anos o bege foi o “coringa” dos ambientes. Mas o bege amarelado, em particular, tende a criar uma atmosfera cansada e ultrapassada. Ele pode fazer com que o ambiente pareça mais antigo, sem vida ou estagnado.

Além disso, é difícil combinar móveis modernos com esse tom, e ele costuma absorver luz de maneira que o ambiente pareça apagado. Prefira tons de areia acinzentada ou off-white com fundo quente para um visual mais atual e acolhedor.

2. Cinza escuro em excesso: sofisticação que vira opressão

O cinza ganhou fama nos últimos anos como uma cor elegante e minimalista. Mas quando usado em excesso — especialmente nas paredes principais — ele pode tornar o ambiente frio, impessoal e até deprimente.

Além disso, ambientes com pouca luz natural sofrem ainda mais com tons escuros. Se você gosta de cinza, aposte em versões claras ou use-o como detalhe: em almofadas, tapetes ou móveis pontuais.

3. Vermelho escuro: energia que cansa

Vermelhos fechados, como bordô ou vinho, trazem intensidade ao ambiente — mas também carregam o olhar. Em grandes superfícies, como paredes ou estofados, eles podem gerar ansiedade e sensação de confinamento.

Esse tipo de vermelho funciona melhor em espaços de passagem (como halls) ou em detalhes decorativos. No quarto ou sala, o uso deve ser muito dosado.

Como escolher melhor as cores?

Leve em conta a luz natural do ambiente, o tamanho do espaço e o objetivo emocional que deseja alcançar (calma, energia, foco?). Sempre teste as cores com amostras físicas e observe como se comportam ao longo do dia.

E lembre-se: menos é mais. Paletas simples, com toques bem pensados de cor, criam ambientes mais duradouros e agradáveis.

Na dúvida, consulte um profissional — ou siga o instinto, mas com bom senso cromático.