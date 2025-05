Uma planta, muitos benefícios: por que todo jardim deveria ter hortelã

Quando pensamos em plantas úteis no jardim, é comum lembrar de manjericão, alecrim ou lavanda. Mas há uma erva que muitas vezes é subestimada — e que merece destaque: a hortelã. Simples, resistente e incrivelmente versátil, ela oferece muito mais do que frescor no chá.

Photo: commons.wikimedia.org by Kham Tran, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мята

Com aroma intenso e folhas vibrantes, a hortelã (Mentha spp.) é uma das plantas mais completas para quem quer aliar estética, funcionalidade e baixo custo de manutenção no quintal ou na varanda.

Ela se adapta bem a diferentes climas, cresce rapidamente e pode ser cultivada em vasos, canteiros ou até em jardineiras suspensas. Mas seu verdadeiro valor está nos benefícios que traz para o ecossistema do seu jardim.

1. Repelente natural de pragas

O cheiro característico da hortelã não agrada apenas a nós — ele também afasta uma série de insetos indesejados. Mosquitos, formigas, pulgões e até ratos tendem a evitar áreas onde a planta está presente. Por isso, ela é excelente para proteger hortas e plantas mais sensíveis.

2. Atrativo para polinizadores

Durante a floração, a hortelã atrai abelhas e borboletas, ajudando na polinização de frutas, legumes e outras flores do jardim. Esse equilíbrio é fundamental para manter a biodiversidade local e garantir colheitas mais fartas.

3. Cuidado fácil, até para iniciantes

A hortelã cresce bem em meia-sombra ou sol pleno, desde que receba regas frequentes. É uma planta perene, que se espalha com facilidade, formando tapetes verdes aromáticos. Justamente por isso, recomenda-se cultivá-la em recipientes — para evitar que se espalhe demais.

4. Uso culinário e medicinal

Além de ser ótima em chás, saladas e sobremesas, a hortelã tem propriedades digestivas, calmantes e refrescantes. É usada em xaropes, infusões e até como base para óleos essenciais. Ter um vaso em casa é ter uma farmácia natural ao alcance da mão.

5. Beleza e aroma para qualquer canto

Com suas folhas verde-escuras e flores delicadas, a hortelã também é ornamental. Seu perfume melhora o ambiente e afasta maus odores. Ideal para varandas, corredores e até banheiros bem iluminados.

Se você procura uma planta multifuncional, de crescimento rápido e que retribui o cuidado com muitos benefícios — a hortelã é a escolha certa. E o melhor: ela cabe em qualquer espaço, do campo ao apartamento.