Pasta de amendoim fortalece os músculos e previne cãibras — veja como usar

Popular em cafés da manhã e lanches rápidos, a pasta de amendoim vai muito além do sabor. Rica em nutrientes, ela se tornou queridinha de atletas e pessoas que buscam melhorar o desempenho físico de forma natural.

Photo: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Арахисовая паста

Com alto teor de proteínas, gorduras boas, fibras, magnésio e vitaminas do complexo B, ela ajuda na recuperação muscular, na prevenção de cãibras e no fornecimento de energia de longa duração.

De acordo com o UOL VivaBem, incluir pasta de amendoim na rotina pode contribuir para o ganho de massa magra e até auxiliar na perda de peso, já que proporciona saciedade por mais tempo.

Hipertrofia e recuperação muscular

Com cerca de 25 g de proteína por 100 g, a pasta de amendoim é uma fonte eficaz para quem pratica atividade física regularmente. Seus aminoácidos, como a arginina, favorecem a circulação e a entrega de nutrientes para os músculos.

Além disso, suas calorias são "inteligentes": fornecem energia estável, ideal para treinos de força ou resistência.

Menos cãibras, mais desempenho

O magnésio presente no amendoim ajuda a prevenir cãibras e melhora a contração muscular. Ele também atua no relaxamento do sistema nervoso, favorecendo o sono e reduzindo o estresse — fatores essenciais para a recuperação.

O potássio auxilia no equilíbrio eletrolítico, enquanto a vitamina E protege as células contra o estresse oxidativo. Um combo potente para manter o corpo em equilíbrio.

Como consumir no dia a dia

Prefira versões naturais, sem açúcar, óleos adicionados ou aromatizantes artificiais. O ideal é que o rótulo contenha apenas "amendoim" como ingrediente.

Uma ou duas colheres de sopa por dia são suficientes. A pasta pode ser usada em torradas, mingaus, smoothies ou combinada com frutas como banana e maçã.

Cuidados e moderação

Apesar dos benefícios, é um alimento calórico: 100 g contêm cerca de 600 kcal. Quem busca emagrecer deve considerar isso na contagem diária. Também é importante lembrar que o amendoim pode causar alergias em algumas pessoas.

Quando bem escolhida e consumida com moderação, a pasta de amendoim é um verdadeiro reforço nutricional — funcional, prática e saborosa.