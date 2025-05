Quer hortênsias azuis intensas? Apenas enterre isso perto da raiz

Nem todo mundo sabe, mas a cor das hortênsias não depende só da espécie — o solo também tem papel decisivo. O mesmo arbusto pode produzir flores rosas, lilases ou azul-vivas, dependendo da acidez do terreno. E o mais curioso: você pode influenciar isso usando simples saquinhos de chá.

Photo: commons.wikimedia.org by Gzen92, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гортензия

Jardineiros caseiros vêm aplicando esse truque há anos. Em vez de comprar produtos químicos ou aditivos à base de alumínio, eles reaproveitam os saquinhos de chá usados, enterrando-os ao redor da planta. Parece estranho, mas funciona de verdade.

Segundo o Express, o chá acidifica naturalmente o solo e altera a disponibilidade de alumínio, elemento responsável pela pigmentação azul das pétalas.

Como o processo funciona

As hortênsias têm uma característica única: sua cor muda conforme o pH do solo. Em terrenos alcalinos, as flores tendem a ser rosadas. Já em solos ácidos, ganham tons azulados. O chá — especialmente o preto — ajuda a reduzir o pH, criando um ambiente mais propício ao azul vibrante.

Além disso, os saquinhos de chá liberam taninos e micronutrientes que enriquecem a terra. Eles se decompõem lentamente, atuando como uma forma leve de adubo orgânico, que também melhora a retenção de umidade e a saúde das raízes.

Como aplicar na prática

Use chá preto puro, sem aromatizantes ou óleos. Após o uso, deixe o saquinho esfriar e enterre-o a cerca de 2 a 5 cm de profundidade, a uma distância de 15 a 20 cm do caule da hortênsia. Repita o processo a cada uma ou duas semanas, durante a temporada de crescimento.

É importante lembrar que a presença de alumínio no solo também influencia o resultado. Se o solo for naturalmente pobre nesse elemento, vale combiná-lo com sulfato de alumínio — encontrado em lojas de jardinagem. Ainda assim, o chá pode acentuar as cores mesmo sozinho.

Benefícios extras

Além da mudança de cor, os saquinhos ajudam a proteger o solo da evaporação e atraem microrganismos benéficos. Também podem manter pragas afastadas e melhorar a estrutura geral da terra, sem custo adicional.

É uma técnica simples, ecológica e eficiente — perfeita para quem deseja um jardim mais colorido e sustentável. E o melhor: tudo começa com uma xícara de chá.